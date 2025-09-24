La impactante foto de Claudio Contardi en la cárcel tras la sentencia por abuso a Julieta Prandi

Por su parte, el panelista que pudo acceder a la imagen aseguró que Contardi "está absolutamente deprimido por las visitas, muy desmejorado, mal y no come" y, además, sumó que "no sale a hacer las actividades". Además, Ochoa destacó que la solicitud de prisión domiciliaria se había hecho alegando que Contardi tenía un hijo recién nacido.

Claudio Contardi

"En las imágenes lo estaban trasladando de pabellón a otro", comentó Ochoa y aseguró que para estas fotos le pidieron que mire hacia adelante porque "siempre está cabizbajo". "Estas fotos son de hace dos días", confirmó el panelista.

Cómo fue la condena de Claudio Contardi por abuso a Julieta Prandi

El 13 de agosto de 2025, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La sentencia fue dictada tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.

La pena fue impuesta en ausencia de Prandi, quien se encontraba en camino a los tribunales y se enteró del veredicto por la prensa. Tras conocer la sentencia, sufrió una descompensación y fue asistida por personal médico.

El proceso judicial comenzó en octubre de 2021, cuando Julieta denunció a su exmarido por los delitos mencionados. Durante el juicio, declararon más de 13 testigos, incluyendo amigos y familiares de la víctima, quienes aportaron testimonios y pericias que evidenciaron el daño psicológico sufrido por Prandi.

El fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella pidió 50 años. Finalmente, el tribunal dictó una condena de 19 años, considerando atenuantes como la falta de antecedentes penales de Contardi, pero también aplicando la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Tras la condena, Contardi cambió de abogado y su nueva defensa solicitó la nulidad del juicio, la realización de un nuevo juicio por jurado popular y la libertad inmediata del empresario.

Por su parte, Julieta expresó: “Siento que hoy empiezo a vivir”, destacando el impacto emocional que tuvo la sentencia en su vida.