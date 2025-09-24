La impactante foto de Claudio Contardi en la cárcel tras la sentencia por abuso a Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado en agosto por la Justicia a 19 años de prisión bajo los cargos de abuso sexual reiterado, violencia psicológica, económica y amenazas contra su ex, Julieta Prandi en agosto.
A poco más de un mes de su condena por abuso sexual a Julieta Prandi, Pepe Ochoa, en LAM (América TV), mostró una foto de Claudio Contardi en prisión que muestra su estado actual en el Penal número 41 de Campana.
A poco más de un mes de su ingreso, se viralizó una foto que muestra su deteriorado estado físico y emocional. Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien logró conseguir la imagen del empresario en el Penal número 41 de Campana.
"En seis meses va a tener un resultado la apelación que hizo su abogado, Fernando Sicilia, ante la Cámara de Casación. Las opciones son que lo declaren nulo o le bajen la pena", comentó Mauro Szeta como invitado al ciclo que conduce Ángel de Brito. "Me dicen que esta muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros", agregó y contó que "la madre (del condenado) está muy mal y lo visitó solamente una vez en este tiempo".
"Todos coincidieron en que se omitió una audiencia legal, que debía hacerse, para que él renuncie a su derecho de juicio por jurado", señaló el periodista de policiales y sumó que fue un error del Tribunal Oral.
Por su parte, el panelista que pudo acceder a la imagen aseguró que Contardi "está absolutamente deprimido por las visitas, muy desmejorado, mal y no come" y, además, sumó que "no sale a hacer las actividades". Además, Ochoa destacó que la solicitud de prisión domiciliaria se había hecho alegando que Contardi tenía un hijo recién nacido.
"En las imágenes lo estaban trasladando de pabellón a otro", comentó Ochoa y aseguró que para estas fotos le pidieron que mire hacia adelante porque "siempre está cabizbajo". "Estas fotos son de hace dos días", confirmó el panelista.
El 13 de agosto de 2025, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La sentencia fue dictada tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.
La pena fue impuesta en ausencia de Prandi, quien se encontraba en camino a los tribunales y se enteró del veredicto por la prensa. Tras conocer la sentencia, sufrió una descompensación y fue asistida por personal médico.
El proceso judicial comenzó en octubre de 2021, cuando Julieta denunció a su exmarido por los delitos mencionados. Durante el juicio, declararon más de 13 testigos, incluyendo amigos y familiares de la víctima, quienes aportaron testimonios y pericias que evidenciaron el daño psicológico sufrido por Prandi.
El fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella pidió 50 años. Finalmente, el tribunal dictó una condena de 19 años, considerando atenuantes como la falta de antecedentes penales de Contardi, pero también aplicando la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Tras la condena, Contardi cambió de abogado y su nueva defensa solicitó la nulidad del juicio, la realización de un nuevo juicio por jurado popular y la libertad inmediata del empresario.
Por su parte, Julieta expresó: “Siento que hoy empiezo a vivir”, destacando el impacto emocional que tuvo la sentencia en su vida.