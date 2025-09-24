En vivo Radio La Red
VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Milei fue distinguido en la gala de Atlantic Council y volvió a agradecer el apoyo de Estados Unidos

El Presidente recibió en Nueva York el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, destacó el respaldo financiero de Washington como un “hito histórico” y vinculó el asesinato de Charlie Kirk con la violencia de la izquierda.

Leé también Los puntos centrales del salvataje de Trump a Milei para blindar al Gobierno antes de las elecciones
Los equipos técnicos de Javier Milei y de Donald Trump negocian la letra chica el salvataje de EE.UU (Foto: Presidencia).

"Quiero agradecer especialmente tanto al presidente Donald Trump como al secretario Bessent por haber dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en momentos de alta incertidumbre", afirmó el mandatario al ser reconocido en el Atlantic Council como Ciudadano Global 2025. Milei recibió el premio de las manos de Bessent, quien hoy por la mañana dio a conocer el paquete de respaldo financiero a la Argentina, con un swap de 20.000 millones de dólares y un préstamo de “estabilización cambiaria” que la delegación argentina en New York celebró con alivio.

IMG-20250924-WA0043

El mismo premio fue recibido también por el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Sobre el anuncio del Tesoro de Estados Unidos, el Presidente argentino señaló que "se trata de un hito histórico en la relación de amistad de alianza estratégica entre nuestras dos naciones, que seguramente traerá beneficios mutuos para ambas partes y también para el conjunto del continente americano".

El jefe de Estado defendió la gestión de su administración y remarcó: "Sabemos que estamos en el camino correcto, estamos aplicando las ideas que hicieron prósperos a todos los países y que dieron origen a nuestra propia era dorada a principios del siglo XX; porque justamente lo que hizo prósperas a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea, en lugar de hacer lo cómodo y fácil".

IMG-20250924-WA0011

En ese momento, elogió a su par estadounidense: "Esto es algo que mi amigo Donald Trump tiene más claro que nadie, por eso impulsa las medidas que está llevando adelante para hacer América grande otra vez, siendo su gestión una gran inspiración para nuestro gobierno".

Además, el presidente cuestionó a sus detractores políticos en Argentina y remarcó que la "oposición política" a la que se enfrenta "no quiere que nada de esto ocurra". "Por eso buscan aprovechar el tiempo que les queda antes de la renovación de nuestro Congreso nacional para hacer el mayor daño posible. Es por esto que las próximas elecciones legislativas son centrales", sentenció.

"Todos vimos hace poco con el cobarde asesinato de Charlie Kirk la violencia con la que la izquierda está luchando este proceso. Están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas criminales. Charlie les ganó el debate con la verdad y ellos recurrieron a la fuerza", denunció.

