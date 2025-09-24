Milei fue distinguido en la gala de Atlantic Council y volvió a agradecer el apoyo de Estados Unidos

Sobre el anuncio del Tesoro de Estados Unidos, el Presidente argentino señaló que "se trata de un hito histórico en la relación de amistad de alianza estratégica entre nuestras dos naciones, que seguramente traerá beneficios mutuos para ambas partes y también para el conjunto del continente americano".

El jefe de Estado defendió la gestión de su administración y remarcó: "Sabemos que estamos en el camino correcto, estamos aplicando las ideas que hicieron prósperos a todos los países y que dieron origen a nuestra propia era dorada a principios del siglo XX; porque justamente lo que hizo prósperas a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea, en lugar de hacer lo cómodo y fácil".

En ese momento, elogió a su par estadounidense: "Esto es algo que mi amigo Donald Trump tiene más claro que nadie, por eso impulsa las medidas que está llevando adelante para hacer América grande otra vez, siendo su gestión una gran inspiración para nuestro gobierno".

Además, el presidente cuestionó a sus detractores políticos en Argentina y remarcó que la "oposición política" a la que se enfrenta "no quiere que nada de esto ocurra". "Por eso buscan aprovechar el tiempo que les queda antes de la renovación de nuestro Congreso nacional para hacer el mayor daño posible. Es por esto que las próximas elecciones legislativas son centrales", sentenció.

"Todos vimos hace poco con el cobarde asesinato de Charlie Kirk la violencia con la que la izquierda está luchando este proceso. Están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas criminales. Charlie les ganó el debate con la verdad y ellos recurrieron a la fuerza", denunció.