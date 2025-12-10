La millonaria recompensa que ofrecen por los dos jubilados que desaparecieron sin rastros en Chubut

Detalles de los jubilados Pedro y Juana en Chubut

De acuerdo con la descripción oficial, Juana Inés Morales, de 70 años, es argentina, mide 1,60 metros, tiene contextura robusta, tez trigueña y cabello castaño oscuro ondulado hasta los hombros. Vive en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Alberto Pedro Kreder, de 79 años, también argentino, mide 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes. Reside en el barrio Ciudadela de la misma ciudad.

Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron juntos del domicilio de Kreder en una camioneta Toyota Hilux color champagne, patente NSP-455, rumbo a la localidad de Camarones. A las 9:53 de ese mismo día se registró la última conexión de sus teléfonos celulares. Desde ese momento, no hubo más rastros.

El Ministerio de Seguridad aclaró que quienes aporten datos podrán hacerlo de manera anónima, y su identidad será preservada estrictamente. El pago se realizará en la sede del ministerio o en un lugar que la titular de la cartera determine, previa verificación de la información por parte de las autoridades judiciales.

Además, las Fuerzas Federales deberán difundir los afiches con la recompensa en todo el país.

El canal de contacto para aportar información es la línea gratuita 134, del Programa Nacional de Recompensas.

La camioneta apareció intacta pero sin ocupantes

El hallazgo del vehículo reforzó la incertidumbre. El 17 de octubre, seis días después de la desaparición, la camioneta fue encontrada cerrada, sin daños y sin ocupantes en un área rural conocida como Zanjón de Visser, a unos seis kilómetros de la costa y a quince de la Ruta Nacional 3.

En su interior estaban los objetos personales de ambos. Sin señales de violencia. Sin rastros de caminatas posteriores. Sin huellas que permitieran reconstruir los últimos movimientos.

El caso generó preocupación tanto en Chubut como en las provincias vecinas. Los rastrillajes en la zona donde apareció el vehículo se realizaron por tierra, aire y agua, pero no arrojaron resultados. Tampoco hubo movimientos financieros posteriores ni utilización de los teléfonos celulares.

Para los investigadores, la intervención ciudadana podría ser determinante en un momento en el que la causa parece haberse estancado.

El operativo más grande en años

El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo sin precedentes para la provincia. Participan bomberos voluntarios, policía montada, brigadas de rescate, Defensa Civil y equipos caninos especializados.

Además, se utilizan drones de alta resolución, helicópteros y cámaras térmicas. Las condiciones climáticas complicaron las tareas: el viento y la niebla reducen la visibilidad, y el terreno fangoso impide avanzar con normalidad.

A pesar del esfuerzo, no se hallaron rastros de los jubilados ni de elementos personales fuera del vehículo. “No hay huellas, no hay pisadas, no hay rastros biológicos. Es como si se hubieran esfumado”, describió un efectivo que participa del operativo.