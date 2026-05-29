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BÚSQUEDA DESESPERADA

Desaparición de Agostina Vega: intenso operativo de la Policía Científica en un descampado de Córdoba

Hace una semana que no hay rastros de la adolescente de 14 años. Se realizan operativos simultáneos en la propiedad donde se la vio ingresar con el único detenido, y en un predio rural de Córdoba. Se levantó el secreto de sumario.

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Desaparición de Agostina Vega: la Policía allana en Córdoba la casa del único detenido. (Foto: A24.com)

Desaparición de Agostina Vega: la Policía allana en Córdoba la casa del único detenido. (Foto: A24.com)

La desesperada búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado sábado -a las 22.30 horas- en la provincia de Córdoba, suma un nuevo capítulo este viernes con varios allanamientos de la Policía Científica, uno de ellos en el domicilio del único sospechoso y detenido, un hombre de 33 años de nombre Claudio Gabriel Barrelier.

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Claudio Barreriel, el único detenido por la desaparición de Agostina.

Según el registro de las cámaras de seguridad de la zona de Fragueiro y Campillo, en el barrio General Mosconi, Barrelier se encontró con Agostina e incluso le pagó al remisero que la llevó hasta el lugar. En las imágenes se ve ingresar a una joven al domicilio junto a Barrellier.

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón, considera que fue la última persona que estuvo con Agostina antes de que desapareciera.

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Sin embargo, su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó a A24 que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado. “Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche”, dijo.

Además, se realizan allanamientos en una zona rural de Córdoba donde el detenido habría estado después de la desaparición de Agostina. Investigan si Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida.

Allanamientos y el levantamiento del secreto de sumario

En la intervención de este viernes, efectivos de Policía Científica ingresaron a la propiedad para realizar nuevas pericias, relevamiento de huellas y tareas especializadas que no se habrían llevado adelante durante las primeras inspecciones.

La situación tomó mayor relevancia después de que vecinos aseguraran haber observado movimientos dentro de la propiedad durante la noche anterior al operativo. De acuerdo con esos testimonios, varias personas habrían ingresado al lugar utilizando llaves propias y realizaron distintas modificaciones en el interior.

En paralelo, el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario en la causa, y tres mujeres encapuchadas fueron escoltadas por la Policía desde la casa del acusado.

El abogado de la familia de Agostina aseguró que ella salió de la casa de Barrelier

Carlos Nayi, representante legal de la madre de Vega, sostuvo que la adolescente de 14 años salió en algún momento de la casa de Claudio Barrelier, luego de que se incorporara a la causa un video en el que se la vería ingresar, pero no salir.

“Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”, precisó.

En esa línea, siguió: “Agostina salió de ese lugar y, precisamente, ese es el rompecabezas que está procurando de reconstruir la Justicia”.

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Agostina Vega Córdoba Desaparecida Búsqueda Noticias A24
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