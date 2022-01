“Alguien decía que esto fue un masacre. Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde. Fue un asesinato", sentenció el marido de la víctima en declaraciones a C5N.

La pareja de Marcela Bimonte detalló cómo fue la tragedia

bosquesdepalermo-video-ciclista.jpg Se difundió el video de José Carlos Olaya González, el conductor que atropelló a cinco ciclistas y mató a Marcela Bimonte (Captura de TV).

"Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado", narró la pareja de Marcela.

"Se llevó por delante un cartel, que con las chapas del cartel me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Caí yo, muy ensangrentado estaba. Lo primero que hice fue gritar por ella: 'Marce, Marce'. Y no me contestaba. Fui atrás del auto y la vi a ella tirada inconsciente, estaba mal. Otros ciclistas que pararon y llegó la Policía", continuó Ceccato.

Y agregó: "Yo vi que gritaban: 'No se escapen, no se escapen', pero yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar".

"Circulábamos nosotros con todos los elementos de seguridad, con cascos y guantes, salimos con luces, somos respetuosos de las leyes de tránsito. Somos extremadamente precavidos. Íbamos despacio, mirando, no esperábamos que se nos tirara una auto arriba", concluyó.