La particular explicación que dio el dueño del enorme arsenal de Montoneros

Según trascendió, el armamento fue hallado en un inmueble que estaría a nombre de una sociedad comercial de la familia Mochkovsky, fundadora de la tradicional casa de juegos electrónicos Sacoa.

Qué dijo el dueño del arsenal de Montoneros

"Hace 30 años que colecciono armas, también practico tiro y tengo conocimiento en la materia y el 100% de las armas, incluyendo el famoso bastón tienen la credencial de tenencia del arma. Yo soy propietario del total de armas", aseguró Sebastián Mochkovsky, quien afirma ser un coleccionista, en diálogo con el programa Telefe Noticias.

Sobre las granadas encontradas en su vivienda, describió: "Me las regaló un coleccionista al que le compré varias armas. Le caí bien, le gustó mi forma de coleccionar las cosas y me ofreció regalarme algunas cosas porque él se estaba achicando. Me dio las 6 granadas que estaban desactivadas, no tenían posibilidad de ser activadas".

Y en este sentido, Mochkovsky aseveró: "A mí la persona que me regaló las granadas me dice que no están habilitadas, pero así como me las dio quedaron en una caja guardadas y es algo que yo no toco, me las regalaron y ahí quedaron".

dueño armas montonerps.jpg

Por otro lado, el hombre dijo que el lugar donde guardé las cosas estaba habilitado por el RENAR. "Tenía que tener ciertas condiciones por mi categoría como coleccionista: puerta blindada, cosa que cumplo, habitación específica, como dice la ley", recalcó.

"Guardo todo dentro de un gabinete que está cerrado con dos candados. Han violentado los candados para ver qué había adentro. También hay cámara de seguridad, tenía todos los elementos que me piden", sostuvo.

Por último, dijo que "el silenciador jamás fue usado, así como tengo espadas, cuchillos, es una pieza más, coleccionable. No es algo que haya usado o pensaba usar. Incluso el bastón está habilitado por el RENAR".

Y concluyó: "Espero que todo esté en la misma condición porque no debió ser secuestrado porque todo tenía su habilitación".

Cómo se encontró el arsenal de Montoneros

El episodio tuvo lugar en un edificio ubicado sobre la calle Salguero al 2.200 donde acudió personal del Cuartel de Recoleta tras ser alertado el fuego que se esparcía por el lugar.

Al arribar y tras controlar las llamas, los oficiales se sorprendieron al encontrar en el lugar más de 90 armas cortas y largas, varias de las cuales tenían la inscripción de la organización guerrillera.

salguero palermo.jpg

La calle Salguero, donde fue encontrado el arsenal. Foto: captura Google maps.

En este marco, dieron aviso a la Policía. Poco después, el fiscal Vila de la Unidad Fiscal de Norte, quien dispuso que intervenga en el lugar la División Investigaciones de Armas de Fuego de la Superintendencia de Investigaciones.

Los efectivos evacuaron preventivamente el edificio y solicitaron la presencia del Escuadrón Antibomba para su manipulación, mientras que, según se informó, las granadas de mano tenían la inscripción de Montoneros y fueron entregadas para su análisis.