La pista que revelaría la verdad de lo que le pasó a Loan: "Ella estaba hablando con el nene..."

Lo que más llamó la atención de Millapi fue el perfil de algunos asistentes. “Nos parecía extraño que esté esa clase de gente, de otro nivel social”, dijo, sugiriendo que la presencia de ciertos invitados no se alineaba con las costumbres habituales de la comunidad.

En su testimonio, Millapi explicó la disposición de los comensales: los adultos compartían una mesa grande, mientras que los niños, incluido Loan, se encontraban en una mesa aparte. “En la mesa grande estábamos los grandes, había una mesa al costado nuestro que estaban las criaturas. Terminamos de comer y escucho que viene Benítez y le dice a mi marido para ir a buscar naranjas”, relató.

La decisión de recolectar frutas marcó el inicio de una serie de movimientos que hoy son objeto de análisis. “Laudelina también me invitó para ir”, agregó Millapi, haciendo referencia a otra de las figuras involucradas en el caso.

Millapi decidió acompañar a Laudelina, quien era, según ella, la persona con quien más confianza tenía. “Cuando llegamos a la tranquera que da a la callecita, yo veo que está Laudelina hablando con Loan. Y agarramos un callejón. Y los nenes corriendo por todos lados”, explicó.

Fue en ese instante cuando la dinámica del grupo comenzó a fragmentarse. “Cuando miro, Laudelina y Camila pegaron la vuelta”, continuó, sugiriendo que el grupo se dispersó rápidamente.

Millapi observó cómo su esposo seguía el camino indicado por Laudelina, mientras ella quedó atrás. “Quedé en el medio mirando a Laudelina que se iba y mirando a mi marido que se iba, y decidí seguir a mi marido. Yo quedé última”, detalló.

El momento de confusión fue aún más evidente cuando Benítez salió acompañado de su esposo, mientras que los niños se dispersaron por el área.

Uno de los puntos más críticos de su relato fue el momento en el que la ausencia de Loan comenzó a notarse. Los niños y los adultos comenzaron a buscarlo, pero Loan no aparecía.

Millapi recordó que Laudelina y Camila regresaron al lugar y que fue entonces cuando Laudelina recibió una llamada de Victoria Caillava. “Ella se aleja un poquito para hablar más tranquila. Mi marido me dice: ‘Hay que llamar a la policía’. Me acerco a Laudelina para llamar a la policía. Ella me mira y se corta la llamada que estaba haciendo”, explicó Millapi.

Este fragmento del testimonio es crucial, ya que indica una posible interrupción en la comunicación justo cuando la búsqueda de Loan comenzaba a intensificarse.

Las palabras de Millapi aportan perspectivas frescas sobre lo sucedido en esas horas cruciales. Las autoridades trabajan para cruzar estos testimonios con otras pruebas y declaraciones ya existentes.

El caso de Loan Danilo Peña ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Corrientes y en el país entero. La búsqueda del niño continúa siendo una prioridad para los investigadores, quienes analizan cada detalle que pueda acercarlos a la verdad.

Las declaraciones de Millapi, aunque aún deben ser verificadas en profundidad, se suman a una red de relatos que podrían ayudar a reconstruir el momento exacto en el que Loan desapareció.