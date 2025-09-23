Roberto García Moritán habló del robo en la casa de Pampita: "Me pidieron que..."

"No tengo mucho para decir y por ahí los detalles que tendría me pidieron que no hablara por el secreto de sumario", precisó Moritán en un audio que se conoció en Intrusos (América Tv).

"Lo que sí te puedo decir es que no había nadie en la casa como punto más positivo, Bauti (Bautista) podría haber estado perfectamente y gracias a Dios no estaba", amplió el empresario, quien está en pareja con la modelo Priscila Crivocapich.

"Y después lo más doloroso es lo que se llevaron las fotos de Blanca que estaban en unos celulares viejos, que eso es lo que más duele", remarcó Roberto García Moritán.

"Lo demás está una investigación en curso, creo que hay bastantes indicios y debería dar respuesta dentro de poco", finalizó el ex de Pampita su testimonio sobre el caso.

Fernando Burlando confirmó la noticia más feliz para Pampita tras el robo en su casa

Fernando Burlando habló en el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) y brindó las últimas novedades tras el robo que sufrió Pampita en su casa de Barrio Parque.

El letrado confirmó que se trató de un numeroso grupo de delincuentes que violentaron el domicilio y contó que la modelo pudo recuperar la caja fuerte con los teléfonos celulares antiguos donde guardaba los recuerdos de su hija Blanca.

"Hay novedades, la investigación avanza. En el día de ayer ocurrió lo más importante para Carolina que es encontrar no dos, sino 4 teléfonos donde estaba lo más valioso de lo que robaron", precisó el abogado.

"Exigirles a las autoridades que pongan lo mejor de sí para tratar de esclarecer este hecho que es inusual donde hay mucha gente y vehículos involucrados", pidió el abogado tras el grave episodio de inseguridad que vivió la modelo.

En ese sentido, Fernando Burlando explicó que la caja fuerte que se llevaron los ladrones del interior apareció en la zona de Lanús el fin de semana y alguien la acercó tras hacerse pública la noticia el lunes, sin aceptar la recompensa económica que se planteó.

"La caja fuerte aparece en Lanús en una calle en frente de una fábrica el día sábado. Una persona que iba a su trabajo la ve y le llama la atención. Cuando se enteraron el lunes, si bien los tenían desde el sábado, las personas lo devolvieron y no aceptaron nada. Parte de la documentación también apareció, no toda", indicó el letrado.

El abogado contó cómo los delincuentes lograron ingresar la la casa y remarcó: "Reventaron la puerta de planta baja y fue tétrico ver el panorama para Carolina cuando abrió la puerta. La denuncia se hace recién el domingo porque nadie sabía nada".