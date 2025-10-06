Engancharon a Mimi, la novia de El Tirri, infraganti en un boliche con otro hombre: el video

"Es en caliente, acaba de salir (las imágenes). No maten al mensajero por favor porque esta cámara Paparazzi es muy polémica y va a dar mucho que hablar", adelantó el periodista Gonzalo Sorbo al presentar las imágenes.

"Mirá a Mimi en un boliche hablando con un muchacho… le pide el celular, él maneja el teléfono, después se lo pasa. Cámara exclusiva de Infama”, detalló el panelista sobre aquella primera conversación.

“Vamos a otra cámara. Ahora la vemos dentro del boliche, en la barra, con otro hombre. Está abrazada, le habla al oído”, comentó ante la sopresa de todos en el estudio y remarcaron que en un boliche es la única manera de hablar bien cerca ante los niveles de la música.

“Puede ser un amigo, un primo o capaz que tienen una pareja abierta”, finalizaron desde el ciclo conducido por Marcela Tauro ante las imágenes de Mimi Alvarado disfrutando de una salida nocturna.

mimi alvardo boliche

Cómo es la historia de amor de Mimi Alvarado y Luciano El Tirri

El noviazgo de Mimi Alvarado y Luciano El Tirri, cuyo nombre real es Luciano Giugno, es una relación de larga duración que ya lleva casi 18 años juntos.

Según declaraciones recientes de El Tirri, están hace 18 años juntos y conviven bajo el mismo techo hace 12 años. Han atravesado altibajos importantes, como distanciamientos durante la pandemia cuando él estuvo en Estados Unidos, pero hoy están mejor que nunca.

Su secreto para mantener viva la relación está en la convivencia parcial, compartiendo el dormitorio pero teniendo baños separados, lo que consideran clave para evitar conflictos cotidianos y mantener la pasión.