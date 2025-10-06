A24.com

Engancharon a Mimi, la novia de El Tirri, infraganti en un boliche con otro hombre: el video

En el programa Infama revelaron las imágenes de la noche a pura diversión de Mimi Alvarado, novia de El Tirri, en un boliche que generaron polémica.

6 oct 2025, 12:55
La cámara Paparrazzi del programa Infama (América Tv) vuelve a encender polémica con unas imágenes de Mimi Alvarado disfrutando a pleno de una salida a un boliche.

En el video que se conoció en el programa que conduce Marcela Tauro se ve a la panelista hablando primero con un hombre en la puerta de una discoteca y se ve cómo él le muestra su teléfono celular y se ríen cómplices.

Luego en otro momento de la noche se ve a Mimi Alvarado, la novia de Luciano El Tirri, hablando con otro hombre dentro del boliche pegada a la barra ya con la música a pleno, mientras el primo de Marcelo Tinelli se encontraba viendo el show de Luck Ra en el estadio de Vélez Sarsfield.

"Es en caliente, acaba de salir (las imágenes). No maten al mensajero por favor porque esta cámara Paparazzi es muy polémica y va a dar mucho que hablar", adelantó el periodista Gonzalo Sorbo al presentar las imágenes.

"Mirá a Mimi en un boliche hablando con un muchacho… le pide el celular, él maneja el teléfono, después se lo pasa. Cámara exclusiva de Infama”, detalló el panelista sobre aquella primera conversación.

“Vamos a otra cámara. Ahora la vemos dentro del boliche, en la barra, con otro hombre. Está abrazada, le habla al oído”, comentó ante la sopresa de todos en el estudio y remarcaron que en un boliche es la única manera de hablar bien cerca ante los niveles de la música.

“Puede ser un amigo, un primo o capaz que tienen una pareja abierta”, finalizaron desde el ciclo conducido por Marcela Tauro ante las imágenes de Mimi Alvarado disfrutando de una salida nocturna.

Cómo es la historia de amor de Mimi Alvarado y Luciano El Tirri

El noviazgo de Mimi Alvarado y Luciano El Tirri, cuyo nombre real es Luciano Giugno, es una relación de larga duración que ya lleva casi 18 años juntos.

Según declaraciones recientes de El Tirri, están hace 18 años juntos y conviven bajo el mismo techo hace 12 años. Han atravesado altibajos importantes, como distanciamientos durante la pandemia cuando él estuvo en Estados Unidos, pero hoy están mejor que nunca.

Su secreto para mantener viva la relación está en la convivencia parcial, compartiendo el dormitorio pero teniendo baños separados, lo que consideran clave para evitar conflictos cotidianos y mantener la pasión.

