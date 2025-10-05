Pequeño J: los vínculos políticos de una familia atravesada por la violencia extrema

asi-lo-detuvieron-a-pequeno-j-en-peru-foto-captura-tn-G7R7FJJI2FE7RGZ4BLD4DG23JM (1) “Pequeño J” enfrentó las preguntas del juez Christian Chumpitaz.

Pero detrás de la figura de “Pequeño J” no solo aparece un caso de violencia extrema. También sale a la luz un entramado familiar con conexiones políticas en Perú que ahora está bajo la lupa de la opinión pública y la Justicia.

Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, militó en el partido Alianza para el Progreso (APP) entre 2006 y 2007, en plena expansión de la organización criminal “Los Injertos de Nueva Jerusalén” en el distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de Trujillo.

Según reveló el diario La República de Perú, Janhzen —apodado “Bandido”— habría sido parte activa de esa red delictiva. Su tío, Edwin Valverde Rodríguez, también tuvo paso por la política: formó parte de APP entre 2008 y 2010.

En 2023 murió en circunstancias aún no esclarecidas, y la causa fue abierta como presunto homicidio. A eso se suma el abuelo paterno, José Luis Valverde Flores, quien continúa registrado como militante del movimiento regional Trabajo más Trabajo, fundado por el excongresista Elías Rodríguez Zavaleta.

pequeñoj-peru “Pequeño J”, es mucho más que un joven acusado de un triple crimen atroz.

En el año 2000, José Luis enfrentó un proceso judicial por hurto agravado, aunque eso no le impidió mantenerse activo en la política local.

Pese a contar con antecedentes penales o vínculos criminales, ninguno de los integrantes del clan Valverde encontró obstáculos para militar en partidos políticos oficialmente reconocidos.

Es el símbolo de una generación criada en los márgenes, con una red familiar que supo moverse entre la política formal y la ilegalidad, y cuyo destino final, aún incierto, se define entre la Justicia de dos países.