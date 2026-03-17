La sorprendente revelación del hijo de Yiya Murano: "Más que una duda es una certeza"

“Esto más que una duda es una certeza”, aseguró.

Según relató, detectó que tres mujeres mayores, que vivían solas y tenían dinero invertido, murieron en circunstancias poco claras años antes de los asesinatos que terminaron en la condena de su madre.

“Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa”, señaló.

yiya murano

De acuerdo con su testimonio, esas muertes ocurrieron antes de los tres casos conocidos y las víctimas mantenían algún tipo de vínculo o amistad con Murano.

Para él, la repetición del patrón resulta demasiado llamativa como para ser casual.

Una infancia marcada por el crimen

En la misma entrevista, Martín Murano también habló del impacto que tuvo en su vida crecer en un entorno atravesado por hechos criminales.

Según contó, dos de aquellas mujeres vivían en el mismo edificio que Jorge Eduardo Burgos, conocido en la historia policial como el “descuartizador de Barracas”.

Burgos fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger en 1955, un caso que conmocionó a la sociedad porteña en su momento.

“Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del ‘descuartizador’ Burgos”, afirmó.

Cómo logró reconstruir su vida

Murano también relató que durante su adolescencia tuvo que enfrentar burlas y situaciones de violencia debido a la historia de su familia.

“Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo”, reconoció. Según explicó, encontró en las artes marciales una forma de canalizar ese pasado.

Con el tiempo se formó profesionalmente y hoy es instructor de tres disciplinas de artes marciales, una actividad que, según dice, lo ayudó a reconstruir su vida.

Actualmente vive en pareja y busca dejar atrás el peso de la historia familiar mientras trabaja en nuevos proyectos vinculados a la literatura y el teatro.