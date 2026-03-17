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La sorprendente revelación del hijo de Yiya Murano: "Más que una duda es una certeza"

Martín Murano confió nueva información sobre su madre, la histórica “envenenadora de Monserrat”, condenada por asesinato en 1985.

El hijo de Yiya Murano asegura que podría haber más víctimas: Esto más que una duda es una certeza

El hijo de "Yiya" Murano asegura que podría haber más víctimas: "Esto más que una duda es una certeza"
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Yiya Murano causa furor en el streaming con el estreno de una nueva serie de apenas 5 episodios. (Foto: Archivo)

Murano fue condenada a prisión perpetua en 1985 tras comprobarse que envenenó con cianuro a tres mujeres de su círculo cercano: Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, Nilda Adelina Gamba y Lelia Elida Formisano de Ayala. El caso la convirtió en la primera mujer considerada asesina serial en la historia criminal argentina.

Sin embargo, su hijo sostiene ahora que el número de víctimas podría ser mayor.

El hijo de Yiya Murano subastará el juego de té que usó su madre para envenenar a dos de sus víctimas
El hijo de Yiya Murano subastará el juego de té que usó su madre para envenenar a dos de sus víctimas. (Foto: captura)

El hijo de Yiya Murano subastará el juego de té que usó su madre para envenenar a dos de sus víctimas. (Foto: captura)

La sospecha sobre otros tres crímenes

Durante una entrevista en el programa “Tiempo de Policiales”, Martín Murano explicó que llegó a esa conclusión después de investigar el pasado de su madre y revisar distintas historias relacionadas con su entorno.

“Esto más que una duda es una certeza”, aseguró.

Según relató, detectó que tres mujeres mayores, que vivían solas y tenían dinero invertido, murieron en circunstancias poco claras años antes de los asesinatos que terminaron en la condena de su madre.

“Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa”, señaló.

yiya murano

De acuerdo con su testimonio, esas muertes ocurrieron antes de los tres casos conocidos y las víctimas mantenían algún tipo de vínculo o amistad con Murano.

Para él, la repetición del patrón resulta demasiado llamativa como para ser casual.

Una infancia marcada por el crimen

En la misma entrevista, Martín Murano también habló del impacto que tuvo en su vida crecer en un entorno atravesado por hechos criminales.

Según contó, dos de aquellas mujeres vivían en el mismo edificio que Jorge Eduardo Burgos, conocido en la historia policial como el “descuartizador de Barracas”.

Burgos fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger en 1955, un caso que conmocionó a la sociedad porteña en su momento.

“Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del ‘descuartizador’ Burgos”, afirmó.

Cómo logró reconstruir su vida

Murano también relató que durante su adolescencia tuvo que enfrentar burlas y situaciones de violencia debido a la historia de su familia.

“Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo”, reconoció. Según explicó, encontró en las artes marciales una forma de canalizar ese pasado.

Con el tiempo se formó profesionalmente y hoy es instructor de tres disciplinas de artes marciales, una actividad que, según dice, lo ayudó a reconstruir su vida.

Actualmente vive en pareja y busca dejar atrás el peso de la historia familiar mientras trabaja en nuevos proyectos vinculados a la literatura y el teatro.

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