Los misteriosos detalles que dio Víctor Sotacuro de la noche del triple crimen narco

Embed

Aseguró que después de dejar a los dos acompañantes en la villa 1-11-14, Manzur se cambió la ropa embarrada y arrojó las prendas a un contenedor de basura en el Bajo Flores. Por ese traslado, Sotacuro recibió $600.000, un monto que, según dijo, le resultó “sorprendente” porque el viaje normalmente cuesta $40.000.

Las amenazas y la huida

El chofer explicó que días después fue interceptado en la puerta de su casa por dos hombres que le robaron el celular y lo amenazaron con un arma de fuego: “Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, relató.

Afirmó que recién asoció el episodio con el triple crimen al ver las noticias y reconocer la Chevrolet blanca de Manzur. Por miedo, decidió abandonar a su familia y escapar a Bolivia, donde fue detenido.

Durante toda su declaración, Sotacuro insistió en que solo hizo un trabajo de remisero y negó haber entrado a la casa del horror en la calle Chañar, donde se cometieron los asesinatos. También intentó despegar a su sobrina y al novio de ella, ambos investigados en la causa.

DWMKVBMGVZFLRATOESQVR5DEVI Según su versión, nunca ingresó a la vivienda del horror de la calle Chañar: era la propiedad en la que se cometieron los homicidios.

La Justicia analiza ahora los dichos de Sotacuro y las pruebas que lo vinculan con la noche del 19 de septiembre, mientras continúa la búsqueda de “El Loco” David Manzur y de los otros dos hombres señalados por el acusado.

El testimonio de la mamá de Morena

En tanto, en su declaración ante la Justicia la mamá de Morena, Sabrina, reconoció que recibió amenazas y pidió custodia federal. “Un grupo narco boliviano nos está amenazando”, contó la madre de la víctima ante la fiscalía este martes. “Lara vio que un cliente de ella movía droga, se lo contó a un novio y la mandó de vuelta para que lo duerma y robarle la droga”.

“Yo lo que sé es que seguramente fue mucha droga por eso la represalia”, contó Sabrina y agregó sobre la hermana de Lara. “Agostina era la que entregaba a las chicas para trabajar y es probable que Lara le haya contado sobre el robo de droga”.