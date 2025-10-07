En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Escándalo
Crimen
Investigación

Los misteriosos detalles que dio Víctor Sotacuro de la noche del triple crimen narco

El chofer declaró ante la Justicia y sostuvo que solo hizo “un viaje en remís” para “El Loco” David Manzur. Además, contó que huyó a Bolivia por amenazas.

Víctor Sotacuro manejó en el auto que habría servido de apoyo en el secuestro. 

Víctor Sotacuro manejó en el auto que habría servido de apoyo en el secuestro. 

Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos por el triple crimen narco de Florencio Varela, dio su versión ante la Justicia y aseguró que su único rol fue “hacer un viaje en remíspara David Manzur, alias “El Loco”, uno de los principales prófugos del caso. Según su declaración, escapó a Bolivia porque fue amenazado de muerte y negó haber participado en el secuestro y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Leé también Sangre en techos y cuchillos rotos: los datos macabros que revelan las fotos del triple crimen
Manchas de sangre, cuchillos rotos y rastros de arrastre: las imágenes del horror en la casa del triple crimen de Florencio Varela

El acusado está señalado como el chofer del auto de apoyo que habría seguido a la Chevrolet Tracker blanca en la que las víctimas fueron llevadas a la casa de la calle Chañar, donde fueron torturadas y asesinadas. Durante su indagatoria, realizada tras su detención en Villazón, Bolivia, Sotacuro implicó a tres sospechosos aún buscados por la Justicia y deslindó de responsabilidades a su sobrina Florencia Ibáñez y al novio de la joven, ambos investigados.

El imputado relató que el 19 de septiembre, cuando las adolescentes subieron a la Chevrolet Tracker en La Tablada, él fue contratado por “El Loco” David para buscarlo en una quinta de Florencio Varela, donde se celebraba una fiesta peruana. Dijo que esperó en un kiosco con su sobrina y el novio de ella mientras comían sándwiches y tomaban cerveza, y que luego los llevó de regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Horas después, según su relato, Manzur lo volvió a llamar para un nuevo viaje: lo pasó a buscar en avenida Eva Perón, en Florencio Varela, donde lo encontró junto a otros dos hombres “mojados y embarrados”, que permanecieron en silencio durante todo el trayecto. “El Loco David estaba agresivo, no quería que lo mire, me decía que solo maneje. Tenían olor a alcohol”, declaró Sotacuro.

Embed

Aseguró que después de dejar a los dos acompañantes en la villa 1-11-14, Manzur se cambió la ropa embarrada y arrojó las prendas a un contenedor de basura en el Bajo Flores. Por ese traslado, Sotacuro recibió $600.000, un monto que, según dijo, le resultó “sorprendente” porque el viaje normalmente cuesta $40.000.

Las amenazas y la huida

El chofer explicó que días después fue interceptado en la puerta de su casa por dos hombres que le robaron el celular y lo amenazaron con un arma de fuego: “Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, relató.

Afirmó que recién asoció el episodio con el triple crimen al ver las noticias y reconocer la Chevrolet blanca de Manzur. Por miedo, decidió abandonar a su familia y escapar a Bolivia, donde fue detenido.

Durante toda su declaración, Sotacuro insistió en que solo hizo un trabajo de remisero y negó haber entrado a la casa del horror en la calle Chañar, donde se cometieron los asesinatos. También intentó despegar a su sobrina y al novio de ella, ambos investigados en la causa.

DWMKVBMGVZFLRATOESQVR5DEVI
Seg&uacute;n su versi&oacute;n, nunca ingres&oacute; a la vivienda del horror de la calle Cha&ntilde;ar: era la propiedad en la que se cometieron los homicidios.

Según su versión, nunca ingresó a la vivienda del horror de la calle Chañar: era la propiedad en la que se cometieron los homicidios.

La Justicia analiza ahora los dichos de Sotacuro y las pruebas que lo vinculan con la noche del 19 de septiembre, mientras continúa la búsqueda de “El Loco” David Manzur y de los otros dos hombres señalados por el acusado.

El testimonio de la mamá de Morena

En tanto, en su declaración ante la Justicia la mamá de Morena, Sabrina, reconoció que recibió amenazas y pidió custodia federal. “Un grupo narco boliviano nos está amenazando”, contó la madre de la víctima ante la fiscalía este martes. “Lara vio que un cliente de ella movía droga, se lo contó a un novio y la mandó de vuelta para que lo duerma y robarle la droga”.

Yo lo que sé es que seguramente fue mucha droga por eso la represalia”, contó Sabrina y agregó sobre la hermana de Lara. “Agostina era la que entregaba a las chicas para trabajar y es probable que Lara le haya contado sobre el robo de droga”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escándalo Crimen Florencio Varela
Notas relacionadas
De víctima a sospechosa: el rol oculto de Agostina, la hermana de Lara, en la trama del triple crimen
Quién es el Gordo Dylan, qué vínculo tenía con Lara Gutiérrez y por qué habría desencadenado el aberrante triple crimen
La brutal amenaza a la madre de Morena: "Dejá de hacer quilombo porque..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar