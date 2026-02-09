La terrible causa por la que una nena de 5 años quedó internada

El caso quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar cómo la pequeña llegó a ingerir la sustancia. A su vez, interviene la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que seguirá de cerca la situación para garantizar la protección de la menor.

Otros casos: bebe de 8 meses con restos de cocaína

Este episodio se suma a antecedentes recientes en la provincia. El 4 de agosto del año pasado, en el mismo hospital de la capital pampeana, una beba de ocho meses fue ingresada y, tras estudios de rutina, se detectó que tenía cocaína en su organismo.

Pocos días después, el 9 de agosto, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado de urgencia a una vivienda del barrio Talleres, en General Pico, por la descompensación de una niña de dos años. Luego de realizarle los exámenes correspondientes, también se confirmó que había ingerido cocaína de manera accidental.