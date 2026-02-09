En vivo Radio La Red
La terrible causa por la que una nena de 5 años quedó internada

El caso es investigado para determinar los motivos, mientras la Justicia y organismos de niñez intervienen en la situación familiar.

Preocupación por una nena de 5 años internada tras dar positivo de cocaína: investigan qué pasó

Una niña de cinco años permanece internada en un centro de salud de La Pampa luego de que un examen de orina confirmara la presencia de cocaína en su organismo. Por el caso, su padre fue demorado por la Policía, aunque posteriormente recuperó la libertad, mientras la Justicia avanza con la investigación y realizó un allanamiento en el que se secuestraron distintos elementos de interés.

El episodio ocurrió, cuando el hombre llevó a la menor a la guardia del Hospital “René Favaloro” debido a un cuadro de malestar. Allí, los médicos le practicaron estudios para determinar las causas y el resultado del análisis toxicológico arrojó positivo para cocaína.

nene la pampa

“La menor está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante”, señaló el fiscal Cristian Casais en diálogo con el diario La Arena. El funcionario también indicó que, tras el ingreso de la niña, el padre se retiró del centro de salud sin dar aviso.

Según precisó el fiscal, el hombre fue localizado posteriormente por efectivos policiales. En ese marco, se llevó adelante un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron diversos elementos que ahora forman parte de la investigación.

El caso quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar cómo la pequeña llegó a ingerir la sustancia. A su vez, interviene la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que seguirá de cerca la situación para garantizar la protección de la menor.

Otros casos: bebe de 8 meses con restos de cocaína

Este episodio se suma a antecedentes recientes en la provincia. El 4 de agosto del año pasado, en el mismo hospital de la capital pampeana, una beba de ocho meses fue ingresada y, tras estudios de rutina, se detectó que tenía cocaína en su organismo.

Pocos días después, el 9 de agosto, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado de urgencia a una vivienda del barrio Talleres, en General Pico, por la descompensación de una niña de dos años. Luego de realizarle los exámenes correspondientes, también se confirmó que había ingerido cocaína de manera accidental.

