Uno de los acusados por la muerte de Liam Payne habló de su vínculo con el cantante: "Tuvimos..."

Aunque evitó dar demasiados detalles sobre la relación, admitió que se vieron en dos ocasiones y compartieron momentos privados. “Tuvimos una relación en un contexto personal y privado. No fue íntima, fue privada. Hubo un acercamiento, pero no de relaciones sexuales”, aclaró.

Más tarde, volvió a remarcar que nunca le vendió nada al artista, sino que compartieron lo que él ya tenía. “Él después insistió en regalarme ropa, que yo no acepté. También me quiso dar un Rólex, que me lo puso en la mano para que me lo lleve, pero yo no quise. Él quería darme alguna forma de pago”, contó, dejando en claro que rechazó cualquier obsequio.

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Qué es lo que mostraron del cuarto donde murió Liam Payne en Palermo

La muerte de Liam Payne volvió a ocupar titulares a más de un año de su trágico final. El recuerdo se reavivó luego de que la periodista mexicana Shanik Berman compartiera imágenes desde el hotel CasaSur, en Palermo, el mismo lugar donde el cantante se alojó durante su paso por la Argentina, horas antes de perder la vida.

La comunicadora quedó en el centro de la polémica tras difundir en redes sociales una serie de videos que rápidamente se viralizaron y despertaron la indignación de los fanáticos del ex One Direction.

Durante su visita a Buenos Aires junto a su hija Karla, Berman se hospedó en la habitación 310 del hotel y lo reveló en TikTok. Se trata del mismo cuarto desde cuyo balcón cayó Liam Payne en octubre de 2024, un episodio que terminó con su muerte a los 31 años.

En la grabación, la periodista no solo mencionó el número de la habitación, sino que también mostró el balcón y la vista hacia la piscina, señalando que desde allí se habría producido la caída. Según explicó, el hotel le asignó ese cuarto porque estaba completo y no había otra opción disponible, aunque la publicación generó fuertes críticas por considerarse innecesaria.

La controversia se intensificó cuando Berman agregó: “No creo en las casualidades”, una frase que encendió aún más el enojo en redes sociales.

En paralelo, la periodista mostró el homenaje que los seguidores de Liam mantienen vivo en la entrada del hotel, con flores, fotos y mensajes dedicados al artista.

Como era de esperar, las repercusiones no tardaron en llegar. En redes se abrió un intenso debate entre quienes entienden que compartir la experiencia puede ser válido y quienes cuestionan duramente la viralización de este tipo de contenidos vinculados a una tragedia.