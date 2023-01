La vecina de la mujer que asesinó a su marido y le cortó los genitales no cree que "tenga problemas psicológicos"

En “Quién, cuándo, dónde” por A24, el periodista Roberto Andrés Maidana dialogó con Mirtha, la vecina de la casa donde fue cometido el horroroso asesinato.

La palabra de la vecina de la casa del horror

“A la madrugada escuché los gritos de los parientes (que descubrieron el cuerpo) y los ladridos de mi perro que no ladra nunca”, explicó Mirtha, coincidiendo con la sospecha de los investigadores que la víctima fue asesinada mientras dormía.

Además, la vecina reveló que fue la cuñada de Zárate quien encontró el cuerpo mutilado cuando fue a buscarlo a su casa, preocupada porque no sabía nada de él desde el domingo y no contestaba los llamados telefónicos.

Embed

Mirtha explicó que a la víctima “lo conocía desde chiquito” pero que a la supuesta agresora por primera vez la vio “un tiempo antes de la pandemia”. “Ella me saludaba muy bien”, relató la mujer, y negó que la supuesta agresora presentara algún tipo de problemas”.

“Hoy me mostraron un video donde ella camina porque tenía algo, eso nunca antes lo hizo, lo habrá hecho ayer”, analizó, y brindó un dato revelador: “No creo que tenga un problema psicológico, ella enseñaba psicología en las escuelas”.

Cómo fue encontrado el cuerpo mutilado

Al ingresar a la casa ubicada en las calles 81 y 28, de La Plata, donde el hombre vivía con su hermana, la cuñada lo encontró tendido sobre la cama, con puñaladas en el tórax y otras partes del cuerpo y con los genitales seccionados.

Tras el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, a quien le informó que el pasado martes su hermana Florencia se había presentado en la casa de su madre, en Gonnet, con sus manos manchadas de sangre.

De inmediato, la investigación se centró en la esposa de la víctima y se estableció que la imputada se habría dado a la fuga del lugar en su vehículo Fiat Palio color azul, que fue hallado luego abandonado en inmediaciones del Parque Saavedra, sobre calle 12, entre 65 y 66.

Desde ese lugar, la sospechosa abordó un taxi que la llevó hasta la vivienda de su madre, ubicada en la calle 490 al 1900, entre 14 y 14 bis, de Gonnet, donde fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de La Plata.

Una fuente judicial explicó a la agencia de noticias Télam que Cattaneo "quedó internada en el Hospital San Martín de La Plata", que "no se puede decir si es inimputable o no, pero lo que es cierto es que por el momento no está en condiciones de someterse a proceso penal".