"Nosotros descubrimos el cuerpo": el calvario que atravesó la familia del joven apuñalado por su novia

"Ella no actúo sola, alguien la está ayudando", consideró y recordó que los efectivos en el lugar no pusieron vallas, ni cerraron el lugar con cintas. Además, contó cómo es que su familia se enteró de la muerte de Santiago: "Descubrimos nosotros el cuerpo de mi hermano, porque ningún oficial cuando llegamos nos dice que mi hermano estaba fallecido".

"Empezamos a discutir con los hermanos de ella. En un momento pasamos en frente de la casa, al lado había un bolsón de arena, al lado había un bulto que se veía una pierna doblada con un short. Nosotros destapamos el cuerpo de mi hermano y lo descubrimos por nosotros mismo, nadie nos había dicho que nuestro hermano estaba fallecido", denunció entre lágrimas.

detenida-adolescente

También, expuso que la sábana con la que el joven fue tapado en un primer momento tampoco fue peritada. "Esa sábana estaba ahí, la dejaron tirada, nosotros tenemos la sábana de mi hermano. Nadie nos pidió la sábana. Ellos nos saben si hay sangre si hay huellas nada. No se la llevaron. Ese es el trabajo que hicieron ellos".

Entre otras de las negligencias, señaló que el cuerpo sin vida de su hermano "estuvo seis horas bajo el sol" hasta que la Policía científica lo levantó. "Nos mintieron en la cara y nos dijeron que ya estaba (el cuerpo) en la morgue y era mentira. El acta para que levanten el cuerpo estaba a las ocho de la mañana y mi hermano seguía ahí. El fiscal Oscar Maidana, nos mintió en la cara. Y el jefe de la comisaría 4ta de Lanús, Chamorro, también nos mintió porque nos decía que el cuerpo de mi hermano estaba levantado y nosotros estábamos viendo que la camioneta estaba ahí".

Entonces, explicó en qué momento lograron que avance la investigación: "Gracias a que empezamos a hablar con los medios pudieron llevarlo a la morgue y hacer la autopsia como corresponde", dijo y explicó que antes del contacto mediático el fiscal les había dicho que debían esperar turno para la realización de la autopsia que podía requerir de varios días.

La relación de su hermano con Naiara

Tamara contó que su hermano les decía "que la amaba" a Naiara y confió que no estaban al tanto de las violencias por las que Santiago pasaba. "Dicen que lo dejaba afuera, en la calle. Le sacaba la llave de la moto. Los mismos vecinos nos dicen que se ofrecían a que pase. Mi hermano se quedaba ahí", contó sobre lo que fueron reconstituyendo en las últimas horas al hablar con personas del barrio.

santiago-nahuel-lopez-monte

"Mucho amigos y familiares nos dicen que los veían en los after a mi hermano y a Naiara. Y que ella le pegaba y lo humillaba delante de todos. Que él le decía 'Basta gorda' y que ella le pegaba delante de todos para humillarlo. Que ella le rompía el teléfono a mi hermano siempre. Tenía la ubicación, mi hermano venía acá un ratito y veíamos que estaba con un teléfono que le hablaba y se tenía que ir porque ella no deja estar con nosotros", describió el tipo de vínculo que tenía Santiago con su pareja.

En cuanto a los supuestos vínculos de la familia de Naiara con el delito, Tamara confió que su hermano le había dicho que "'Yo fui a la casa de ellos, ella me mostró que tenían armas. Yo no les quise decir nada a ustedes, pero ellos andan en el narcotráfico y el delito automotor y demás".

La hipótesis del abogado de la familia

El abogado de la familia de la víctima, Roberto Castillo, también expresó en diálogo con A24: "Me parece triste como abogado, que me dedico al derecho penal hace 15 años, escuchar a una joven que perdió a su hermano, que parece entender más de una investigación de un homicidio, que todas las personas que hasta el momento intervinieron en el homicidio de Santiago".

Respecto al curso de la investigación, consideró que se "tiene que investigar un poquito más a fondo" y analizó que "hay algo atrás de esto". Aunque se mostró precavido: "Prefiero no adelantar lo que vamos a presentar porque entiendo que sería debilitar la investigación", dijo.

A24_28-11-25_13-27

"La justicia, los funcionarios de la comisaría hicieron las cosas mal según lo que refiere toda la familia. Habían 15 personas que dejaron profugar a una chica", reprobó y dio su parecer sobre el homicidio: "En principio, ella no actuó sola desde el momento en que un auto la espera y la ayuda a profugarse", en relación a la ayuda que recibió por parte de su tío que la esperó con el vehículo.

"Entendemos que también es muy conveniente que una chica de 16 años, que se va a ajustar al régimen penal juvenil de minoridad, sea la responsable de este hecho, cuando en realidad en la escena había más personas", remarcó el letrado al analizar la autoincriminación que realizó Naiara.

Al respecto, analizó que "puede haber una coautoría funcional para darle muerte a una persona". "No tenemos que descartar tampoco que haya sido una única persona a la que le dio muerte. Son hipótesis que se tienen que investigar para poder esclarecer el hecho", pidió y remarcó que "acá lo que tenemos es lo que ella nos dice que sucedió".