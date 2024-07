Laudelina declaró ante la Justicia por el caso Loan: "Caillava me dijo que iba a matar a toda mi familia"

Además, Laudelina afirmó que tras la secuencia, volvió a hablar con Caillava por teléfono: “Ella me llamó y me dijo que siguiera con la búsqueda, como si no hubiera visto nada, y después me citó en la escuela para darme la zapatilla, para que la llevara”.

Siguiendo con su declaración, la mujer también contó que le sacó una foto al lugar donde plantó la zapatilla y se la envió al comisario Walter Maciel. Esta situación debería figurar en los teléfonos celulares una vez que terminen de ser peritados por la Justicia, de acuerdo a lo que informaron en Telenoche.

Encontraron pruebas en la tapera donde Loan podría haber estado

La hipótesis principal, que recibió poca atención por parte de la Justicia provincial y federal, sugiere que Loan podría haber sido secuestrado y llevado por un antiguo camino de tierra, que termina en la Ruta Nacional 12. Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, hizo un llamado urgente a las autoridades para que investigaran esta posibilidad.

“Si Benítez (esposo de Laudelina) le dijo a José, el papá de Loan, ‘ya busqué en el campo de Paniagüa’, yo digo hay que buscar en el campo de Paniagüa”, detalló el abogado que defiende a la familia del menor desaparecido en Corrientes.