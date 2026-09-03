Caso Loan: el audio secreto que se escuchó a puertas cerradas y podría revelar qué pasó en el naranjal

Los padres de Loan asisten todos los días al juicio. (Foto: NA)

Sin embargo, debido a las condiciones en las que se reprodujo la prueba durante el juicio, no trascendió públicamente el contenido completo de la conversación. La grabación forma parte del conjunto de pruebas que analiza el tribunal para intentar reconstruir qué sucedió con Loan después del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina y de la posterior salida hacia el naranjal.

Por qué el audio se escuchó a puertas cerradas

La reproducción del registro se realizó sin acceso de la prensa y mientras permanecía interrumpida la transmisión oficial del juicio. De esta manera, las personas que seguían el debate a través del canal de YouTube del Poder Judicial tampoco pudieron escuchar la grabación.

La medida impidió conocer públicamente las palabras exactas que contiene el audio, por lo que cualquier interpretación sobre lo que habrían dicho los menores debe limitarse, hasta el momento, a lo declarado por la testigo que aportó la prueba.

Durante la jornada, María Noguera, madre de Loan, también habló con los medios y se refirió a Laudelina Peña, tía del chico y una de las acusadas en la causa. “Cuando nosotros estamos acá, ella agacha la cabeza”, afirmó Noguera.

Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

La mujer aseguró además que continuará asistiendo al juicio para intentar conocer qué sucedió con su hijo. “Voy a venir por mi hijo. A veces se complica estar casi todos los días acá, pero quiero saber qué pasó con Loan”, expresó.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan

Siete personas están acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del nene: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas están imputadas por delitos vinculados al supuesto desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otras acusaciones.

Las fotos del último almuerzo de Loan Peña.

En ese grupo se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio busca determinar qué ocurrió con Loan después de que fuera visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años, y establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados.