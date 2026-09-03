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Caso Loan: el audio secreto que se escuchó a puertas cerradas y podría revelar qué pasó en el naranjal

El contenido del audio no pudo ser escuchado públicamente y lo que se conoce sobre la conversación surge del testimonio de Vanina Escobar, la mujer que presentó la prueba ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

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Reprodujeron a puertas cerradas un audio sobre qué habría pasado con el nene en el naranjal. (Foto: archivo)

Reprodujeron a puertas cerradas un audio sobre qué habría pasado con el nene en el naranjal. (Foto: archivo)

Una prueba que podría resultar relevante en el caso Loan Danilo Peña fue reproducida este jueves durante el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del nene de 5 años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Se trata de un audio atribuido a los hijos de Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de los acusados.

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El registro fue escuchado a puertas cerradas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, donde se desarrolla el debate. Durante su reproducción no estuvo presente la prensa y también se interrumpió la transmisión que realiza el canal de YouTube del Poder Judicial.

Por ese motivo, el contenido del audio no pudo ser escuchado públicamente y lo que se conoce sobre la conversación surge del testimonio de Vanina Escobar, la mujer que presentó la grabación ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. La prueba fue posteriormente incorporada a la investigación por el Tribunal Federal de Corrientes. De acuerdo con el testimonio de Escobar, en la grabación se escucharían las voces de los hijos de Millapi y Ramírez.

En un momento de la conversación, uno de ellos se preguntaría qué ocurrió con Loan y la respuesta haría referencia al momento en el que el grupo recolectaba naranjas, una de las circunstancias centrales de la jornada en la que desapareció el chico. Escobar afirmó que el registro fue realizado el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los padres de Loan asisten todos los días al juicio. (Foto: NA)

Los padres de Loan asisten todos los días al juicio. (Foto: NA)

Sin embargo, debido a las condiciones en las que se reprodujo la prueba durante el juicio, no trascendió públicamente el contenido completo de la conversación. La grabación forma parte del conjunto de pruebas que analiza el tribunal para intentar reconstruir qué sucedió con Loan después del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina y de la posterior salida hacia el naranjal.

Por qué el audio se escuchó a puertas cerradas

La reproducción del registro se realizó sin acceso de la prensa y mientras permanecía interrumpida la transmisión oficial del juicio. De esta manera, las personas que seguían el debate a través del canal de YouTube del Poder Judicial tampoco pudieron escuchar la grabación.

La medida impidió conocer públicamente las palabras exactas que contiene el audio, por lo que cualquier interpretación sobre lo que habrían dicho los menores debe limitarse, hasta el momento, a lo declarado por la testigo que aportó la prueba.

Durante la jornada, María Noguera, madre de Loan, también habló con los medios y se refirió a Laudelina Peña, tía del chico y una de las acusadas en la causa. “Cuando nosotros estamos acá, ella agacha la cabeza”, afirmó Noguera.

Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

La mujer aseguró además que continuará asistiendo al juicio para intentar conocer qué sucedió con su hijo. “Voy a venir por mi hijo. A veces se complica estar casi todos los días acá, pero quiero saber qué pasó con Loan”, expresó.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan

Siete personas están acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del nene: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas están imputadas por delitos vinculados al supuesto desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otras acusaciones.

Las fotos del último almuerzo de Loan Peña.

Las fotos del último almuerzo de Loan Peña.

En ese grupo se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio busca determinar qué ocurrió con Loan después de que fuera visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años, y establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados.

En pocas palabras

  • Reproducción de audio: Se escuchó a puertas cerradas un audio clave en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.
  • Contenido del audio: Según el testimonio de Vanina Escobar, una voz preguntaría qué pasó con Loan y haría referencia a la recolección de naranjas.
  • Implicados: El audio atribuido a los hijos de Mónica Millapi y Daniel Ramírez se suma a las pruebas contra los acusados por la presunta sustracción del nene.
Resumen generado por Thinkindot AI
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