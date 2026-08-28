Sorpresa en el juicio por Loan: una de las defensas recusó al juez y pidió apartarlo

La defensa de Antonio Benítez pidió apartar al juez que preside el tribunal del juicio por Loan Peña, Fermín Ceroleni.

Según explicó el abogado, “la gota que rebalsó el vaso” ocurrió durante una audiencia del miércoles pasado, cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria amplió su declaración indagatoria. Luego de realizar su descargo, Soria manifestó que respondería preguntas de su abogado defensor. De acuerdo con Di Tella, Ceroleni respondió que “eso no existe” e inicialmente no permitió que el acusado contestara el interrogatorio de su defensa.

La decisión generó un planteo de revocatoria y posteriormente se dispuso un cuarto intermedio. “Tras un pedido mío de revocatoria y un cuarto intermedio en el que se decidió por la totalidad de los integrantes del cuerpo, se decidió revocar la decisión antes tomada de manera unipersonal por el Sr. Presidente”, explicó Di Tella.

Finalmente, Soria pudo responder las preguntas formuladas por su abogado. Para la defensa de Benítez, ese episodio se sumó a una serie de situaciones ocurridas durante los meses que lleva el juicio y terminó motivando el pedido formal de apartamiento.

La defensa de Antonio Benítez habló de un “temor objetivo” de parcialidad

En su presentación, Di Tella sostuvo que los hechos registrados durante el debate generaron en la defensa un “temor objetivo y fundado” sobre la posibilidad de que exista una posición anticipada respecto de la responsabilidad penal de Antonio Benítez.

Sin embargo, el abogado aclaró expresamente que no estaba acusando al magistrado de haber decidido de antemano una eventual condena. “No afirmo conocer cuál será el voto del Sr. Presidente. No afirmo como un hecho que haya decidido condenar a mi asistido”, señaló.

Y agregó que justamente por no poder demostrar una situación de esas características, el planteo fue realizado en términos de un “temor fundado de parcialidad”. El defensor oficial también remarcó que la recusación no responde a una cuestión personal contra Ceroleni ni pretende cuestionar su trayectoria u honorabilidad.

El objetivo, argumentó, es analizar la forma en que se desarrolló concretamente el debate y determinar si el comportamiento del magistrado ofrece garantías suficientes para descartar las dudas planteadas por la defensa.

Antonio Benítez, el principal apuntado por la desaparición de Loan.

Pidieron revisar los videos de las audiencias del juicio por Loan

Entre las medidas solicitadas, Di Tella reclamó que se preserven y analicen los registros audiovisuales de las audiencias realizadas durante el juicio. Según el defensor, esas grabaciones permitirían observar los episodios mencionados en su presentación y evaluar el comportamiento cuestionado.

También pidió que la recusación sea puesta en conocimiento del resto de las defensas para que puedan manifestar si atravesaron situaciones similares durante el proceso.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rodolfo Baqué, abogado de la imputada Elizabeth Cutaia, quien rechazó acompañar el planteo. “Mi adhesión es no positiva. Entiendo que no hay parcialidad del juez”, sostuvo Baqué.

El abogado consideró que Ceroleni mantiene una actitud “paternalista” y que, en determinadas situaciones, realiza concesiones para proteger a quienes cuentan con menos conocimientos durante el debate.

Una de las defensas recusó al juez y pidió apartarlo.

Qué puede pasar con el juicio por la desaparición de Loan

Di Tella también destacó que el tribunal cuenta con dos jueces suplentes, por lo que, según su postura, un eventual apartamiento de Ceroleni no impediría la continuidad del juicio. Además, dejó planteada la reserva del caso federal ante la posibilidad de que la recusación sea rechazada.

Ahora deberá resolverse el pedido presentado por la defensa de Antonio Benítez mientras continúa el proceso para determinar qué ocurrió con Loan Danilo Peña. El juicio tiene previsto reanudarse el próximo miércoles, cuando se espera que declaren cuatro nuevos testigos.