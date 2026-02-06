Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, habló de la muerte de Silvina Luna: "El producto no es veneno"

Silvina Luna murió en agosto de 2023 a los 43 años tras 78 días de internación por los serios problemas de salud que padecía la actriz y que comenzaron a evidenciarse años después de una intervención estética practicada por Aníbal Lotocki.
María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, se refirió a la muerte de Silvina Luna en 2023 y la situación judicial por la que el cirujano está preso en la cárcel de Ezeiza.
El polémico cirujano se encuentra detenido con prisión preventiva desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en el marco de la muerte del paciente Rodolfo Christian Zárate, quien falleció en abril de 2021 tras ser intervenido por Lotocki en su clínica.
María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, habló después de mucho tiempo en el ciclo La mañana con Moria (El Trece) sobre la muerte de Silvina Luna y planteó su postura en defensa de la práctica empleada por el cirujano.
“La primera vez que lo vi a Aníbal en el hospital de la cárcel fue diez días después que lo detuvieron y lloré un montón. Lo primero que vi fue su sonrisa que la tengo grabada y no podía comprender cómo él estaba así sonriendo y yo tan destruida. Lo abracé y miraba para todos lados lo que era ese lugar”, comenzó su relato.
A lo que la conductora remarcó: "Se lo acusa de la muerte de una hermosa mujer queridísima". Y Favarón comentó al respecto de Silvina Luna: “Coincido con vos que Silvina era una hermosa mujer, muy querida. Yo también quiero que se haga Justicia, ojalá hagan Justicia de verdad”.
“¿Qué le puso? Por que dicen que tenía todo eso en el cuerpo”, quiso saber Moria Casán en referencia a las sustancias que tenía Luna en el cuerpo. Y la pareja del cirujano expuso: “Esto lo dice la autopsia: Silvina no tenía ni piedras ni cemento. Silvina tiene el mismo producto que yo y que tienen muchas otras personas, amigas de ella que se han operado".
"La autopsia después de fallecida dice que el producto que tiene está en los lugares que tiene que estar y que no migró por ningún lado y que es el producto de características idénticas con el producto de uso cosmético con lo cual coincidimos todos que no es un veneno, el juez también lo entiende así", continuó su argumentación.
María José Favarón habló del dolor de la familia de Silvina Luna y comentó que nunca pudo hablar con su hermano: "Yo no lo conozco a Ezequiel, nunca lo vi. Siento su dolor porque yo también perdí a una hermana, lamento mucho de verdad lo que pasó con Silvina y Aníbal también".
Y agregó: "Pero no podemos decir del 2012 que pasó esto y el 2023 que sucede esto, ¿qué pasaron en todos esos años? Pasaron un montón de cosas, esto está todo documentado".
"Ella no puede defenderse, ella no está, es muy doloroso", intervino Moria. Y Favarón cerró firme en su postura: "Yo no soy la que va a contar la historia completa pero hay un montón de cosas entre el 2012 y 2023 que no es lo que sí hizo sino lo que no hizo".
"Nada más, no quiero hablar más porque realmente me causa mucha angustia. No lo digo yo, esto está escrito, es lo que no hizo y eso agravó y se llegó a ese desenlace que yo lo lamento en el alma. Me parece justo decirlo", finalizó la mujer de Aníbal Lotocki.