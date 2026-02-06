Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, habló de la muerte de Silvina Luna: "El producto no es veneno"

A lo que la conductora remarcó: "Se lo acusa de la muerte de una hermosa mujer queridísima". Y Favarón comentó al respecto de Silvina Luna: “Coincido con vos que Silvina era una hermosa mujer, muy querida. Yo también quiero que se haga Justicia, ojalá hagan Justicia de verdad”.

“¿Qué le puso? Por que dicen que tenía todo eso en el cuerpo”, quiso saber Moria Casán en referencia a las sustancias que tenía Luna en el cuerpo. Y la pareja del cirujano expuso: “Esto lo dice la autopsia: Silvina no tenía ni piedras ni cemento. Silvina tiene el mismo producto que yo y que tienen muchas otras personas, amigas de ella que se han operado".

"La autopsia después de fallecida dice que el producto que tiene está en los lugares que tiene que estar y que no migró por ningún lado y que es el producto de características idénticas con el producto de uso cosmético con lo cual coincidimos todos que no es un veneno, el juez también lo entiende así", continuó su argumentación.

Favarón confesó si tuvo contacto con la familia de Silvina Luna tras su muerte

María José Favarón habló del dolor de la familia de Silvina Luna y comentó que nunca pudo hablar con su hermano: "Yo no lo conozco a Ezequiel, nunca lo vi. Siento su dolor porque yo también perdí a una hermana, lamento mucho de verdad lo que pasó con Silvina y Aníbal también".

Y agregó: "Pero no podemos decir del 2012 que pasó esto y el 2023 que sucede esto, ¿qué pasaron en todos esos años? Pasaron un montón de cosas, esto está todo documentado".

"Ella no puede defenderse, ella no está, es muy doloroso", intervino Moria. Y Favarón cerró firme en su postura: "Yo no soy la que va a contar la historia completa pero hay un montón de cosas entre el 2012 y 2023 que no es lo que sí hizo sino lo que no hizo".

"Nada más, no quiero hablar más porque realmente me causa mucha angustia. No lo digo yo, esto está escrito, es lo que no hizo y eso agravó y se llegó a ese desenlace que yo lo lamento en el alma. Me parece justo decirlo", finalizó la mujer de Aníbal Lotocki.