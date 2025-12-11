Qué es la acrilamida: el "veneno silencioso" que se esconde en las comidas y cómo evitarla

¿Por qué preocupa la acrilamida y en qué alimentos se encuentra?

acrilamida

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la acrilamida se considera probablemente cancerígena para los humanos.

En estudios con animales, se ha comprobado que puede dañar el ADN, afectar el sistema nervioso y aumentar el riesgo de ciertos tumores.

En humanos, los estudios aún no son concluyentes, aunque se han registrado efectos neurológicos en personas expuestas a dosis altas en entornos industriales, como debilidad muscular, entumecimiento y hormigueo, y marcadores de daño genético.

Alimentos donde aparece con mayor frecuencia

Los productos más asociados a la acrilamida incluyen:

Papas fritas y chips

Tostadas muy doradas o quemadas

Galletitas, bizcochos y panificados industriales

Cereales de desayuno

Café tostado

Chocolate negro (según el grado de tostado del cacao)

Frutas disecadas a alta temperatura

Aceitunas negras muy procesadas

Té negro

Snacks y productos ultraprocesados

Tabaco (presente en el humo de cigarrillos y otros productos fumables)

Cómo reducir su formación

acrilamida-color-riesgo-hd