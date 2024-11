Leonardo Cositorto apuntó contra Miguel Ángel Pierri: "Me estafó en 450 mil dólares"

Además, en declaraciones exclusivas a A24, el CEO denunció que su ex abogado, Miguel Ángel Pierri, lo estafó: “Me pidió 450 mil dólares para conseguir una domiciliaria y llegué al juicio sin un testigo a favor. Por supuesto que me estafó y por eso lo denuncio públicamente y ante el colegio de abogados”.