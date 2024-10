Sorprendente: Leandro Cositorto lanzó su candidatura a diputado nacional desde la cárcel

En ese contexto en declaraciones periodísticas sorprendió al decir: “Me voy a presentar, obviamente si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Kirchner con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades, entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo puedo regalar a la Fundación de Margarita Barrientos”.

Ante la pregunta sobre su candidatura, Cositorto retrucó: “Sí Espinoza es el intendente de La Matanza ¿Cuál es el problema? Para que haya una voz del pueblo de la sociedad. Voy a definir si me presento por Córdoba o por Buenos Aires. De acuerdo a la alianza que haga. Con un partido que ya esté creado o uno nuevo. Obviamente ya tengo mi partido que se llama Despierta”.

Leonardo Cositorto anunció que quiere ser diputado nacional.

Sus declaraciones son en el inicio del primer juicio oral que contará con la participación de 166 testigos presentados por la fiscalía, la querella y la defensa. Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, tres referentes de Generación Zoe, están actualmente detenidos en el penal de Bouwer, Córdoba, y son trasladados a Goya para permanecer en la Unidad Regional 8 mientras dure el juicio. Otros acusados, como Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, llegarán libres al proceso.

Cositorto también será juzgado en Córdoba por estafa

El tribunal está presidido por el juez Ricardo Carbajal, acompañado por los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte. La fiscalía está representada por Juan Carlos Castillo y Rubén Barry, mientras que Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas serán abogados querellantes.

Recientemente, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, confirmó la elevación a juicio de otra causa penal en la ciudad de Villa María, uno de los mayores centros de operaciones del sistema de estafa piramidal.