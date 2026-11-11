Cómo hacer bizcochos de queso caseros: la receta fácil para que queden hojaldrados y crocantes

150 g de grasa vacuna (también se puede usar manteca o grasa de cerdo).

Harina adicional, cantidad necesaria para espolvorear la mesada.

Aceite vegetal (girasol, oliva o soja), cantidad necesaria para humedecer las manos durante el manipulado.

Para el relleno y la cobertura:

Queso en barra o queso fresco, cantidad necesaria, cortado en tiritas finas.

Queso rallado, cantidad necesaria para cubrir la parte superior.

Cómo hacer bizcochos de queso caseros, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Vane Fernández")

1. Preparar la masa. En un recipiente, colocar los 350 ml de agua tibia, incorporar la levadura, el azúcar y el chorrito de esencia de vainilla. Mezclar hasta disolver los ingredientes.

Por otro lado, poner la harina sobre la mesada o en un bol y agregar la sal. Formar un hueco en el centro, incorporar la preparación líquida y comenzar a integrar con las manos. Amasar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener un bollo liso y parejo.

2. Dejar descansar. Untar un recipiente con un poco de grasa, manteca o aceite para evitar que la masa se pegue. Colocar el bollo y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

3. Estirar y agregar la materia grasa. Espolvorear harina sobre la mesada y el bollo. Con un palote, estirar la masa hasta darle forma rectangular y alcanzar aproximadamente 2 mm de espesor.

Distribuir los 150 g de grasa vacuna o manteca sobre toda la superficie, utilizando las manos o una espátula. Después, espolvorear una capa fina de harina por encima.

4. Formar el bastón. Enrollar la masa desde uno de los bordes más largos, de manera ajustada, hasta obtener un cilindro uniforme. Humedecer las manos con abundante aceite vegetal y presionar suavemente el rollo para sellar la estructura.

Dejar descansar el bastón sobre la mesada durante otros 30 minutos.

5. Cortar las porciones. Una vez transcurrido el reposo, presionar ligeramente el bastón para desgasificar la masa. Volver a humedecer las manos con aceite y presionar y estirar suavemente para afinarlo.

Cortar porciones parejas con un corte seco. Se puede utilizar la palma de la mano como referencia o un cortante sobre la mesada. Dejar que las piezas descansen brevemente.

6. Rellenar y dar forma a los bizcochos. Tomar cada porción y estirarla suavemente con los dedos. Colocar una tirita de queso en el centro, procurando que no sea demasiado ancha ni larga.

Envolver el relleno enrollando la masa sobre sí misma. Por último, pasar la parte superior de cada pieza por el queso rallado para que se adhiera a la superficie.

7. Dejar leudar. Acomodar los bizcochos en una placa para horno, dejando espacio entre cada uno. Dejarlos reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos, hasta que dupliquen su tamaño.

8. Hornear. Precalentar el horno a 180 °C. Llevar la placa al horno y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, hasta que los bizcochos estén dorados y crocantes por fuera.

Retirar y servir, preferentemente tibios, para disfrutar del queso fundido en su interior.

Otras opciones de relleno para los bizcochos

La misma masa y técnica de armado permiten preparar versiones dulces. Algunas alternativas para reemplazar el queso son: