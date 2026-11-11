El firme mensaje de Emanuel Ortega en medio de su polémica separación de Julieta Prandi que despertó sospechas

El artista acompañó la publicación con un sentido mensaje explicando lo que significa para él ese tema del artista estadounidense: "Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio", reconoció.

Y agregó para dar paso al video: "Acá un fragmento de Don’t think twice it’s alright" de Bob Dylan, con mi amigo querido Fernando".

En la filmación se lo ve a Emanuel cantando la canción y a su amigo tocando la guitarra en una casa, los dos sentados y en un clima de absoluta intimidad y emoción.

Hace unos días, el cantante estuvo en el Hotel Faena acompañado de su amigo Gaby Álvarez y también de sus hermanos Julieta y Martín Ortega, compartiendo una cena y charlas. Y también participó del almuerzo familiar por el cumpleaños de Rosario Ortega.

La sospecha de Julieta Prandi que desató una fuerte interna con el entorno de Emanuel Ortega

Yanina Latorre contó detalles en Sálvese quien pueda (América Tv) de una interna que habría marcado la relación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló una inesperada sospecha.

Todo comenzó cuando Majo Martino compartió una frase que, según contó, le había transmitido uno de los integrantes de la familia Ortega, en referencia a la dinámica que mantenían Julieta y Emanuel.

"Es que los Ortegas sabían dónde iba a terminar esta relación. Uno de los Ortegas, la frase exacta que me dijo es: 'Una relación en donde te revisan el teléfono todos los días no puede terminar bien'", reveló la periodista.

A partir de ese comentario, Yanina Latorre decidió profundizar en la interna y describió una relación atravesada por los celos y las dificultades para construir confianza.

"Bueno, eso les quiero contar. El vínculo de ellos era tóxico, porque ella es celosa. Dicen que Emanuel es seductor, pero dicen también que Emanuel nunca la cagó, que nunca tuvieron un problema. Pero bueno, el vínculo era tóxico. Durante cinco años, ella le revisó mucho el teléfono. Lo sabían todos, lo veía Emanuel, lo veían todos", aseguró.

La conductora también reconstruyó uno de los primeros conflictos que habría generado una fuerte crisis entre ellos, relacionado con Mariana Marx y una grabación en el estudio.

Según explicó, Emanuel Ortega no le habría contado a Prandi que Mariana iba a participar de ese encuentro, una situación que habría despertado sospechas en la modelo.

"Cuando ocurre esta crisis de Mariana Marx, la primera, la que conocemos, él omite, vuelvo a decir, no es que le miente, omite decirle que iba a ir Mariana grabar y encima Mariana llevada por Ana Paula, porque ella cree que hay un plan macabro de Ana Paula Dutil por separar a Emanuel de ella y presentarle mujeres", relató Latorre.

En ese sentido, la periodista explicó que aquel episodio habría derivado en una discusión importante y en una posterior separación. "Cuando fue Mariana hubo un entredicho, en medio un escandalete. Y eso quedó ahí. Crisis, se separan. Emanuel a ella la quiere, la defiende, no habla mal de ella, lo único que le molesta es esta parte del celo o la revisada", sostuvo.