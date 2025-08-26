En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
atención beneficiarios

ANSES AUH: qué créditos están disponibles en septiembre 2025 y cómo acceder

En septiembre 2025, los beneficiarios de la AUH de ANSES tienen acceso a créditos online con aprobación rápida y cuotas fijas. Conocé montos, requisitos y cómo hacer el trámite paso a paso.

En septiembre 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que perciben haberes a través de Banco Nación o Banco Provincia pueden acceder a créditos personales de hasta $1.350.000, con devolución en plazos de entre 12 y 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan de manera automática de la prestación mensual.

La gestión es 100% online, sin necesidad de acudir a una sucursal. Los beneficiarios de AUH pueden realizar la solicitud desde el celular o computadora y, en la mayoría de los casos, el dinero se acredita en la cuenta en menos de 48 horas hábiles.

Además, los bancos estatales ofrecen un simulador digital que permite calcular de antemano el valor de la cuota según el monto solicitado y el plazo elegido, lo que brinda previsibilidad en la planificación del presupuesto.

¿Quiénes pueden pedir créditos siendo beneficiarios de la AUH?

ANSES AUH: qué créditos están disponibles en septiembre 2025 y cómo acceder

Los préstamos están habilitados únicamente para quienes cumplan estas condiciones:

  • Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Cobrar la prestación a través de Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Contar con buen historial crediticio.

  • No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Cumplir con estos requisitos es indispensable, ya que los bancos validan la información en tiempo real antes de aprobar el préstamo.

Créditos AUH septiembre 2025: montos, tasas y plazos

Las condiciones de los créditos vigentes para AUH son las siguientes:

  • Monto mínimo: $100.000

  • Monto máximo: $1.350.000

  • Plazo de devolución: entre 12 y 72 meses

  • Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

  • Costo Financiero Total (CFT): 114,92%

Las cuotas se mantienen fijas durante todo el período, lo que facilita prever el gasto mensual, aunque en plazos largos el costo financiero puede ser elevado.

Cómo solicitar los créditos AUH en Banco Nación y Provincia

El trámite es digital y se completa en pocos pasos:

  • Ingresar al homebanking de Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Usar el simulador online para calcular el monto y la cuota.

  • Indicar el destino, plazo y confirmar la operación.

La acreditación del dinero se realiza en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario de la AUH.

