ANSES AUH: qué créditos están disponibles en septiembre 2025 y cómo acceder

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Cobrar la prestación a través de Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con buen historial crediticio .

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Cumplir con estos requisitos es indispensable, ya que los bancos validan la información en tiempo real antes de aprobar el préstamo.

Créditos AUH septiembre 2025: montos, tasas y plazos

Las condiciones de los créditos vigentes para AUH son las siguientes:

Monto mínimo: $100.000

Monto máximo: $1.350.000

Plazo de devolución: entre 12 y 72 meses

Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

Costo Financiero Total (CFT): 114,92%

Las cuotas se mantienen fijas durante todo el período, lo que facilita prever el gasto mensual, aunque en plazos largos el costo financiero puede ser elevado.

Cómo solicitar los créditos AUH en Banco Nación y Provincia

El trámite es digital y se completa en pocos pasos:

Ingresar al homebanking de Banco Nación o Banco Provincia.

Seleccionar la opción “Préstamos personales” .

Usar el simulador online para calcular el monto y la cuota.

Indicar el destino, plazo y confirmar la operación.

La acreditación del dinero se realiza en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario de la AUH.