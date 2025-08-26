"Perdí este ojo": el dramático relato de un famoso cantante agredido por la Policía

Embed

El músico aclaró que los inspectores de Tránsito no participaron en el ataque, y responsabilizó directamente a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento. También expresó su temor a perder definitivamente la visión del ojo izquierdo y reclamó que los responsables “aparezcan y se hagan cargo”.

En su mensaje pidió disculpas por haber conducido bajo los efectos del alcohol, pero remarcó que la violencia que sufrió “no es la manera de accionar con las personas”.

La denuncia de Carrizo se suma a otros episodios recientes de violencia institucional en Santa Cruz. A comienzos de la semana, un operativo en Río Gallegos terminó en un hecho similar que generó fuerte rechazo social, luego de que circularan imágenes de efectivos golpeando a un joven tras una persecución.

Ante la repercusión, la Policía provincial emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”.

carrizo3

Agresión a Ariel Carrizo: suspensión preventiva del agente involucrado

Tras la difusión pública del caso, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz emitió un comunicado en el que informó que se iniciaron actuaciones de oficio con la intervención del juzgado competente. El parte oficial precisó que el magistrado dispuso la retención del arma reglamentaria del efectivo señalado, la fijación de domicilio y medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación.

La fuerza provincial también resolvió la suspensión preventiva del agente involucrado, “a fin de garantizar la transparencia y objetividad del proceso administrativo disciplinario”, según el texto difundido.

carrizo agresion

En paralelo, se destacó que tanto el ministro de Seguridad como la Jefatura se comunicaron con Carrizo “para transmitirle tranquilidad y el compromiso institucional de que todas las actuaciones se llevarán adelante como corresponde”.

El comunicado indicó que parte de la Plana Mayor de la Policía fue trasladada a Pico Truncado para seguir de cerca el caso. “La Policía de Santa Cruz reafirma que no tolerará conductas que se aparten de los valores éticos, legales y profesionales que deben guiar a cada uno de sus miembros”, sostuvo la fuerza, que exhortó a la comunidad a mantener la confianza en la institución.