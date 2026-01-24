¿Wanda Nara está embarazada? El gesto que desató rumores y dejó a todos en shock

Por qué Wanda Nara inventó lo del mal olor de la China Suárez

En medio de un nuevo capítulo del conflicto mediático, Wanda Nara reactivó una vieja polémica que parecía haber quedado atrás: el rumor sobre el supuesto mal olor de la China Suárez. La versión, que había circulado con fuerza tras el estallido del Wandagate en 2021, volvió a cobrar relevancia luego de que se viralizara un video que sugeriría que la propia conductora fue quien instaló esa historia con la intención de desacreditar a la actriz.

El material en cuestión corresponde a un fragmento de una emisión pasada de LAM (América TV), donde Yanina Latorre reconstruye el detrás de escena y detalla cómo se habría originado ese comentario que tuvo un gran impacto en su momento.

“Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi”, expresó Latorre durante una de las emisiones del programa dedicadas al escándalo, en alusión directa al encuentro que el futbolista y la actriz habrían tenido en un hotel parisino.

Según se recordó en el ciclo, fue la propia Wanda quien se encargó de filtrar la versión de que su entonces esposo no habría podido mantener relaciones sexuales con la China por dos motivos puntuales. De acuerdo con esa información, Icardi se encontraba con fiebre y, además, Suárez supuestamente “olía a marihuana”, una frase que quedó instalada en el imaginario y que volvió a circular con fuerza en las últimas horas.

La reaparición de este archivo no solo reavivó viejos enfrentamientos, sino que también dejó al descubierto cómo ese relato habría formado parte de una estrategia personal de Wanda para dejar mal parada a Eugenia.