¿Wanda Nara está embarazada? El gesto que desató rumores y dejó a todos en shock

Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos tras un gesto inesperado que protagonizó mientras recorría un centro comercial acompañada por su hija Francesca.

24 ene 2026, 18:44
Estrategia o no para llamar la atención, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de las miradas tras una escena que no pasó desapercibida. La mediática fue sorprendida en un centro comercial junto a su hija Francesca y el gesto despertó todo tipo de interpretaciones: la nena fue captada dándole un beso en la panza mientras recorrían locales y compraban ropa de bebé.

La imagen ápidamente comenzó a circular en redes y programas de espectáculos, generó revuelo y reavivó versiones en medio de su conflictiva relación con Mauro Icardi. ¿Está embarazada de Martín Migueles?

"Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. Qué pasa acá", escribieron en las redes de LAM (América TV) con una pregunta que todos comenzaron a hacerse.

Muchos comentarios aparecieron luego de este video. Algunos creen que fue todo planificado y que hace cualquier cosa para tener cámara. No sería la primera vez. Otros la felicitaron por la supuesta llegada de un nuevo integrante a su familia, deseándole lo mejor.

Por qué Wanda Nara inventó lo del mal olor de la China Suárez

En medio de un nuevo capítulo del conflicto mediático, Wanda Nara reactivó una vieja polémica que parecía haber quedado atrás: el rumor sobre el supuesto mal olor de la China Suárez. La versión, que había circulado con fuerza tras el estallido del Wandagate en 2021, volvió a cobrar relevancia luego de que se viralizara un video que sugeriría que la propia conductora fue quien instaló esa historia con la intención de desacreditar a la actriz.

El material en cuestión corresponde a un fragmento de una emisión pasada de LAM (América TV), donde Yanina Latorre reconstruye el detrás de escena y detalla cómo se habría originado ese comentario que tuvo un gran impacto en su momento.

“Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi”, expresó Latorre durante una de las emisiones del programa dedicadas al escándalo, en alusión directa al encuentro que el futbolista y la actriz habrían tenido en un hotel parisino.

Según se recordó en el ciclo, fue la propia Wanda quien se encargó de filtrar la versión de que su entonces esposo no habría podido mantener relaciones sexuales con la China por dos motivos puntuales. De acuerdo con esa información, Icardi se encontraba con fiebre y, además, Suárez supuestamente “olía a marihuana”, una frase que quedó instalada en el imaginario y que volvió a circular con fuerza en las últimas horas.

La reaparición de este archivo no solo reavivó viejos enfrentamientos, sino que también dejó al descubierto cómo ese relato habría formado parte de una estrategia personal de Wanda para dejar mal parada a Eugenia.

