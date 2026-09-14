Lo engañó con un encuentro con mujeres, lo golpeó 12 veces con una piedra y quemó su cuerpo: el brutal crimen de Nicolás Sáez

La autopsia determinó que Sáez murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, producto de los golpes recibidos en la cabeza.

Cómo habría intentado ocultar el cuerpo de Nicolás Sáez

La acusación sostiene que Campodonico permaneció en el lugar después del ataque hasta comprobar que Sáez había dejado de respirar. Cerca de las 18.20, se retiró del lugar.

Sin embargo, los investigadores creen que regresó entre el 6 y el 11 de septiembre con el objetivo de ocultar los restos y eliminar evidencias del crimen.

En una de esas ocasiones, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría colocado un colchón sobre el cuerpo y le habría prendido fuego. Después, habría puesto dos neumáticos encima para alimentar las llamas.

La familia de Nicolás Sáez denunció su desaparición y participó de la búsqueda antes del hallazgo del cuerpo. (Foto: redes sociales).

Mientras tanto, la familia de Nicolás había comenzado a buscarlo. El joven no regresaba a su casa y tampoco respondía los mensajes, por lo que su padre realizó una denuncia en la Comisaría 20.

Sus familiares explicaron entonces a los investigadores que Sáez tenía un diagnóstico de autismo leve y remarcaron que nunca antes se había ausentado de esa manera.

La búsqueda terminó con el hallazgo de un cuerpo calcinado en la meseta del Parque Industrial de Centenario. Efectivos de la Comisaría Quinta encontraron los restos y posteriormente se confirmó que pertenecían a Nicolás Sáez. Horas después, Campodonico fue detenido como sospechoso del crimen.

El acusado quedó detenido por dos meses

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega acusaron inicialmente a Campodonico de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.

Además, solicitaron que permaneciera detenido durante seis meses mientras avanzaba la investigación. Para justificar el pedido, plantearon la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos, pero consideró que no estaba acreditada la agravante de alevosía. Por ese motivo, el acusado quedó imputado por homicidio simple.

El magistrado también hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque por un período menor al solicitado por la Fiscalía. Así, Campodonico permanecerá detenido durante dos meses mientras continúa la investigación por el crimen de Sáez.