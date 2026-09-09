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UN AUDIO QUE VOLVIÓ A CIRCULAR

La polémica frase de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil sobre el crimen de Kim Gómez

El programa WiFi reprodujo un audio de una entrevista radial realizada antes de que Pascual quedara en el centro de la discusión por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En ese intercambio, la magistrada se refirió al caso de Kim Gómez.

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El programa WiFi reprodujo un audio de una entrevista radial realizada antes de que Pascual quedara en el centro de la discusión por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. (Foto: archivo)
El programa WiFi reprodujo un audio de una entrevista radial realizada antes de que Pascual quedara en el centro de la discusión por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. (Foto: archivo)

Marta Elba Pascual, la jueza que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, quedó envuelta en una polémica luego de una declaración sobre el caso de Kim Gómez, la niña asesinada en La Plata en 2025 durante un robo.

Leé también Denuncian a la jueza que suspendió en Buenos Aires el nuevo Régimen Penal Juvenil
La jueza Marta Pascual suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil y fue denunciada. (Foto: Gentileza Tiempo Sur)

El programa WiFi reprodujo un fragmento de la entrevista radial en la que Pascual se refirió al caso de Kim Gómez. “Yo trabajo con el papá de Kim de La Plata, el de la chiquita que se cayó del auto…”, dijo la magistrada.

De inmediato, el conductor la corrigió y le respondió que “la empujaron, no se cayó”. Tras la aclaración, la jueza continuó: “Si, que quedó enganchada en el cinturón de seguridad. Con el papá de Kim estamos trabajando para poder cambiar algunas cosas para que no se repitan los asesinos de su hija”.

La declaración generó cuestionamientos por la descripción que realizó del hecho en el que murió la niña y reavivó la polémica en torno a la magistrada, que días antes había suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La decisión que suspendió la aplicación de la ley

La polémica se produjo pocos días después de que Pascual ordenara suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.

En su resolución dispuso frenar por 60 días la implementación del nuevo régimen y advirtió sobre la falta de infraestructura y recursos para afrontar un eventual incremento de jóvenes detenidos bajo el nuevo esquema.

La medida fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia de la norma a nivel nacional y abrió una fuerte discusión política sobre la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires.

La polémica se produjo pocos días después de que Pascual ordenara suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. (Foto: archivo)

La polémica se produjo pocos días después de que Pascual ordenara suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. (Foto: archivo)

Qué dijo Pascual sobre la baja de la edad de imputabilidad

Luego de las críticas que recibió por su resolución, Pascual defendió públicamente su decisión durante una entrevista con WiFi, por A24, donde rechazó que su postura tuviera motivaciones partidarias.

“No, no estoy para nada arrepentida”, afirmó al referirse al fallo que suspendió temporalmente la aplicación del nuevo régimen.

La jueza explicó que su intervención se originó a partir del hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y sostuvo que su resolución no cuestiona la facultad del Congreso para definir la edad mínima de responsabilidad penal.

“Yo no discuto la baja de edad de imputabilidad, que es una facultad del Congreso. Es un tema de política criminal donde cada país resuelve dónde pone la vara para llevar a los menores a proceso. Eso no lo discutía y, en lo personal, estoy de acuerdo”, sostuvo.

Además, aclaró que no se opone a reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque remarcó que actualmente no existen las condiciones necesarias para implementar plenamente el nuevo sistema.

“Que la gente no piense que vamos a tener más seguridad por bajar la edad de imputabilidad. En lo personal no estoy en desacuerdo con bajarla de 16 a 14. No están dados los mecanismos para que podamos atender hoy a los jóvenes”, señaló.

En pocas palabras

  • Jueza suspendió Régimen Penal Juvenil: Marta Elba Pascual frenó la aplicación de la ley por 60 días debido a falta de infraestructura.
  • Polémica declaración: La magistrada se refirió al caso de Kim Gómez en una entrevista radial, generando controversia.
  • Postura sobre imputabilidad: Pascual aclaró que está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad pero que no existen las condiciones para implementarlo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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