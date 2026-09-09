La polémica frase de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil sobre el crimen de Kim Gómez

La decisión que suspendió la aplicación de la ley

La polémica se produjo pocos días después de que Pascual ordenara suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.

En su resolución dispuso frenar por 60 días la implementación del nuevo régimen y advirtió sobre la falta de infraestructura y recursos para afrontar un eventual incremento de jóvenes detenidos bajo el nuevo esquema.

La medida fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia de la norma a nivel nacional y abrió una fuerte discusión política sobre la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires.

La polémica se produjo pocos días después de que Pascual ordenara suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. (Foto: archivo)

Qué dijo Pascual sobre la baja de la edad de imputabilidad

Luego de las críticas que recibió por su resolución, Pascual defendió públicamente su decisión durante una entrevista con WiFi, por A24, donde rechazó que su postura tuviera motivaciones partidarias.

“No, no estoy para nada arrepentida”, afirmó al referirse al fallo que suspendió temporalmente la aplicación del nuevo régimen.

La jueza explicó que su intervención se originó a partir del hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y sostuvo que su resolución no cuestiona la facultad del Congreso para definir la edad mínima de responsabilidad penal.

“Yo no discuto la baja de edad de imputabilidad, que es una facultad del Congreso. Es un tema de política criminal donde cada país resuelve dónde pone la vara para llevar a los menores a proceso. Eso no lo discutía y, en lo personal, estoy de acuerdo”, sostuvo.

Además, aclaró que no se opone a reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque remarcó que actualmente no existen las condiciones necesarias para implementar plenamente el nuevo sistema.

“Que la gente no piense que vamos a tener más seguridad por bajar la edad de imputabilidad. En lo personal no estoy en desacuerdo con bajarla de 16 a 14. No están dados los mecanismos para que podamos atender hoy a los jóvenes”, señaló.