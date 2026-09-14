Fuerte denuncia contra Marixa Balli: una exempleada rompió el silencio y contó su experiencia

Además, la denunciante hizo referencia a la situación laboral de su madre y aseguró que, pese a los años de trabajo, habría sido registrada formalmente recién después de un cambio de local.

Qué contó Celeste Rodríguez en Sálvese quien pueda

En medio de la denuncia contra Marixa Balli, Celeste Rodríguez decidió contar en primera persona cómo fue su experiencia laboral junto a la empresaria. En Sálvese quien pueda (América TV), la mujer relató los distintos locales en los que trabajó y aseguró que su desvinculación se produjo de manera inesperada.

"Yo empecé con mi mamá en el local de La Salada, después de un día para otro me llamó cuando abrió en La Gran Dulce que trabajaba de lunes a lunes sin franco, 10 y 11 horas los findes y después también de un día para otro cerró en La Dulce y me fui a trabajar en el local de Flores", contó Rodríguez.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando Balli decidió cerrar el local de Flores. "Cuando decide cerrar el local de Flores me echa por llamada y me dice: 'Cele, voy a cerrar los locales, voy a abrir otro, pero va a ir solo tu mamá y tu hermana'. Todos me decían que yo tenía que tener una indemnización, entonces yo le pregunto y ella me contestó que a mí no me correspondía nada y todo lo que trabajé esos años los trabajé en negro, nunca estuve en blanco yo", aseguró.

La joven también habló sobre las conversaciones que mantuvo posteriormente para intentar llegar a un acuerdo y contó que las negociaciones no prosperaron. "Y ya tuvimos las audiencias donde no llegamos a un arreglo porque me quiso dar 3 millones de pesos que con eso no hago nada. Después me habló para arreglar, me dijo: 'Cele, podés venirte hasta Villa Crespo y arreglamos en un bar' y yo le puse que no porque me queda lejos, que podía llegar hasta Flores. De ahí nunca más me contestó", relató.