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Fuerte denuncia contra Marixa Balli: una exempleada rompió el silencio y contó su experiencia

Celeste Rodríguez contó en Sálvese quien pueda cómo fue su desvinculación laboral y reveló los detalles del conflicto que mantiene con Marixa Balli.

14 sept 2026, 20:26
Marixa Balli
Marixa Balli

Marixa Balli quedó en el centro de la polémica luego de que en Sálvese quien pueda (América TV) expusieran una fuerte denuncia realizada por una joven, Celeste Rodríguez, que asegura haber trabajado durante años junto a la bailarina y empresaria en sus locales de calzado. Yanina Latorre contó que recibió el relato a través de las redes sociales y decidió darle espacio al aire.

"Llegó acá a la producción y a mi cuenta de Instagram una historia de una chica que se llama Cele que nos estaba arrobando donde denunciaba a Marixa Balli por haberla echado de su trabajo y no indemnizarla como correspondía", comenzó contando la conductora.

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Según relató Latorre, se comunicó directamente con la mujer para conocer más detalles de la situación. La denunciante aseguró que había trabajado durante cinco años para Balli y que su desvinculación se produjo de manera inesperada. "Me echó por una llamada telefónica, siempre me tuvo en negro. Cuando era mi último día de trabajo le pregunté si me correspondía algo por estos años y ella me dijo que no. No me correspondía nada de nada porque trabajé en negro, busqué una abogada y en la audiencia que tuvimos donde veíamos y llegábamos a un arreglo, no se arregló nada porque me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo", leyó Yanina el mensaje de Rodríguez.

Pero la denuncia no terminaría allí. De acuerdo con el relato que llegó al programa, la mujer también aseguró que su madre habría trabajado durante doce años para Balli y que recientemente también habría sido desvinculada: "Ahora echó a mi mamá, que es mucho peor, también trabajó con ella pero doce años, le faltó limpiarle el culo, con eso te digo todo. A ella también le iba a dar su sueldo y aparte tres millones, no olvidemos que trabajó doce años".

Además, la denunciante hizo referencia a la situación laboral de su madre y aseguró que, pese a los años de trabajo, habría sido registrada formalmente recién después de un cambio de local.

Qué contó Celeste Rodríguez en Sálvese quien pueda

En medio de la denuncia contra Marixa Balli, Celeste Rodríguez decidió contar en primera persona cómo fue su experiencia laboral junto a la empresaria. En Sálvese quien pueda (América TV), la mujer relató los distintos locales en los que trabajó y aseguró que su desvinculación se produjo de manera inesperada.

"Yo empecé con mi mamá en el local de La Salada, después de un día para otro me llamó cuando abrió en La Gran Dulce que trabajaba de lunes a lunes sin franco, 10 y 11 horas los findes y después también de un día para otro cerró en La Dulce y me fui a trabajar en el local de Flores", contó Rodríguez.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando Balli decidió cerrar el local de Flores. "Cuando decide cerrar el local de Flores me echa por llamada y me dice: 'Cele, voy a cerrar los locales, voy a abrir otro, pero va a ir solo tu mamá y tu hermana'. Todos me decían que yo tenía que tener una indemnización, entonces yo le pregunto y ella me contestó que a mí no me correspondía nada y todo lo que trabajé esos años los trabajé en negro, nunca estuve en blanco yo", aseguró.

La joven también habló sobre las conversaciones que mantuvo posteriormente para intentar llegar a un acuerdo y contó que las negociaciones no prosperaron. "Y ya tuvimos las audiencias donde no llegamos a un arreglo porque me quiso dar 3 millones de pesos que con eso no hago nada. Después me habló para arreglar, me dijo: 'Cele, podés venirte hasta Villa Crespo y arreglamos en un bar' y yo le puse que no porque me queda lejos, que podía llegar hasta Flores. De ahí nunca más me contestó", relató.

     

 

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