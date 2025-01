"Lo mandaron a matarme": habló el primer apuñalado en Moreno durante el crimen del delivery

“Comencé a correr, y cuando me doy vuelta me clava otra vez y caigo al piso, ahí saltaron otros puesteros y salió corriendo y entre los que lo corren está Lucas que lo ataca igual que a mi porque lo vi en los vídeos”, indicó.

A su vez, relató que los puesteros lo llevaron al hospital en donde también llegó Lucas ya sin vida. “No creo que sea casualidad, pero no tengo sospechas de nadie. Yo creo que es alguien que se quería quedar con el puesto, otra cosa no se me ocurre”.

Embed

Javier Alonso dijo que la situación de violencia es “inusitada”

En tanto, continúa la investigación y el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, dijo que el asesino “tendría que estar preso porque estuvo cinco periodo de aprensiones y la vez anterior salió y a los dos meses lo detuvieron de nuevo, eso habla bien de la policía más allá de la actuación de la justicia”.

“La verdad es que vivimos una situación inusitada de violencia, pero en líneas generales viene bajando el delito en la provincia. Esta claramente no fue una situación de robo y esta persona le clavó siete puñaladas, una barbaridad”, contó Alonso