Policiales
Robo
jubilado
Robo y violencia

Detuvieron a un chico de 15 años por el crimen de la jubilada: el sorprendente lugar donde lo encontraron

El joven habría participado en el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, durante un robo en su casa. Sería integrante de la "Banda del Millón".

La víctima había sido maniatada y golpeada hasta la muerte en un hecho que conmocionó a la zona norte del conurbano bonaerense.

El joven fue localizado en un departamento del exclusivo barrio Bahía de Nordelta, en el partido de Tigre, donde permanecía escondido desde hacía varios días. Su arresto fue dispuesto por la Justicia y coordinado por la Jefatura Departamental de Tigre, bajo la intervención del fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la investigación.

susana

Durante el operativo, las fuerzas policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 2008, una pistola Glock calibre 40 con municiones, 8,2 gramos de cocaína, joyas y una suma de 23.800 dólares en efectivo. Todos estos elementos serán peritados para determinar su vínculo con la organización delictiva y con el crimen de Rodríguez Iturriaga.

El adolescente quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que interviene en los casos en los que los sospechosos son menores de edad. Según las fuentes judiciales, el joven formaría parte de una red criminal conocida como la “Banda del Millón”, integrada por delincuentes que combinaban robos violentos y ostentación en redes sociales.

De acuerdo con la investigación, los miembros del grupo registraban los asaltos y las torturas a las víctimas, para luego subir las imágenes a distintas plataformas digitales. El fiscal Ferrari sostuvo que el menor detenido se comunicaba de manera frecuente con dos de los principales integrantes de la banda, Tiago Sandoval y Hugo Castillo, quienes ya se encuentran detenidos por otros hechos similares.

La causa por el crimen de Rodríguez Iturriaga avanza en paralelo con la investigación sobre la estructura de la “Banda del Millón”, una organización delictiva que, según las autoridades, mezclaba lujos, violencia y una marcada exposición en redes.

Así fue el brutal asesinato de una jubilada de 81 años

El asesinato de la jubilada ocurrió en su domicilio de la calle José C. Paz al 1200, en Acassuso. Su sobrina fue quien la encontró sin vida, luego de recibir un llamado de una vecina preocupada por la situación.

“La verdad es que ella era una persona superactiva. Estaba impecable, viajaba todos los días al centro, trabajaba y ayudaba en un montón de organizaciones. Era una persona buena y colaboradora. Vivía sola, tenía 81 años, pero podría haber vivido 20 años más”, contó una de sus familiares en declaraciones televisivas.

Sobre cómo se enteró del crimen, la mujer relató: “Me llamó la vecina y me dijo que estaba la policía ahí, que no la habían visto y que estaban preocupados porque veían una ventana abierta. Ella la llamaba y no atendía. Cuando llegamos con mi papá, miramos por las ventanas y vimos que todas las puertas de los placares estaban abiertas. Ahí dijimos: ‘acá entró alguien’”.

