¿Los asesinos de Kim Gómez van a quedar en libertad por su edad?

Por el momento, el menor de 17 años se encuentra detenido. Hace menos de un mes ya había sido demorado por un robo similar, lo que agrava su situación judicial. En cuanto al acusado de 14 años, se ordenó una medida de seguridad, aunque su edad genera un dilema legal.

Minutos después del crimen, la hermana del menor de 17 años recibió un llamado que nunca olvidará. En diálogo con A24, relató la estremecedora confesión de su hermano:

“Me llamó y me contó todo. Me dijo que no sabía que estaba la nena ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde”, reveló Belén, visiblemente afectada.

Entre el dolor y el miedo, la familia del acusado decidió no encubrirlo y entregarlo a la policía. “Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo”, agregó.

Una familia que intentó ayudarlo

Belén también contó que su hermano tenía problemas de adicción y que, pese a los intentos de la familia por ayudarlo, él nunca quiso cambiar.

“Lo quisimos ayudar de todas las maneras posibles. No optamos por internarlo porque no nos parecía lo mejor, pero le dimos otras oportunidades”, explicó.

El adolescente llegó a robarle a su propio padre, quien ya no sabía cómo manejar la situación. Ahora, el temor por posibles represalias los mantiene en vilo. “Mi papá tiene que salir a trabajar, tengo una hermana chiquita. No queríamos que pase esto”, confesó Belén.

El padre del menor de 17 años no ocultó su bronca y dolor. Aseguró que intentó encaminarlo, pero que su hijo eligió el camino del delito.

“Me cansé de hablarlo, no le falta nada. Le di una casa y se la tuve que sacar por cómo la estaba destruyendo. También le di una moto, un auto, siempre se lo aconsejó, pero nada ayudó”, relató.

Sobre la situación judicial de su hijo y el otro menor detenido, fue contundente:

“Le pido a la Justicia que no los suelten. Y si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran”, sentenció.

La audiencia del viernes será clave para definir si los menores continúan detenidos. La fiscal Ibarra argumentará que por la gravedad del crimen y los antecedentes del mayor de los acusados, es fundamental que sigan privados de la libertad.

Sin embargo, el caso del menor de 14 años es más complejo, ya que por su edad es inimputable. Aunque se le aplicó una medida de seguridad, su futuro aún es incierto.

Mientras tanto, la sociedad exige justicia por Kim Gómez, una víctima inocente cuya trágica muerte sigue generando conmoción.