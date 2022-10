“Se drogó toda la noche, pero no me hizo nada raro. Yo tengo un carácter que si se quieren acercar a mí me despierto al toque. Me quiso ofrecer drogas, no le quise aceptar”, detalla la fisicoculturista a su hermana, Carmen.

Y en otro de los audios, afirma: “Me quiso inyectar, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas o ampollas. Un pedo tiene este tipo. Le dije ‘revisá todo porque yo no le robó nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo”.

De acuerdo a los datos oficiales, la deportista falleció por causas naturales luego de un paro cardíaco. “Sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia”, confirmó el comunicado oficial sobre la causa de muerte de Johana Colla. El presidente de la Federación de Fisicoculturismo, Jorge Asp, se refirió a la muerte y aseguró que en los próximos días el cuerpo será trasladado a Buenos Aires.

fisicoculturista brasil colla.jpg

Sin embargo, la familia sospecha que su muerte fue intencional. “Llamó desesperada diciendo que alguien la quiso drogar, inyectarla. Se pudo escapar porque no estaba tan dormida. Ella llamaba llorando que estaba mal, que veía cosas raras, que la trataban mal, tenemos la sospecha de que alguien le hizo algo”, declaró la hermana de Johana Colla a medios argentinos.

Cómo murió la fisicoculturista argentina en Brasil

La fisicoculturista argentina falleció en la madrugada de este sábado en Brasil, horas después de haberse clasificado subcampeona de la especialidad en un certamen que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo. La mujer, de 30 años, fue identificada como Johana Colla, madre de dos hijas y oriunda de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La confirmación de su deceso la dieron sus allegados a través de las redes sociales.

Daniela Yael Colla, sobrina de Johanna, dejó un conmovedor mensaje en las redes para hacer un pedido solidario en nombre de la familia. “No iba a publicar nada todavía, pero lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Rulitos Joha Sole falleció. Pido por favor que no estén preguntando qué le paso porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer”, escribió.

fisicoculturista brasil 2 colla.webp

Colla había conseguido este sábado el segundo puesto en su categoría, Women's Physique, y tras la obtención de la medalla subió un video en el que se la veía exultante. En tanto, recientemente se había consagrado subcampeona argentina, en su categoría de culturismo, en un certamen que se desarrolló este año en Villa Carlos Paz.

La joven, quien daba clases de entrenamiento y fitness en su localidad natal, en los últimos días había subido un posteo en una de sus redes sociales, en el cual decía: "Paz y tranquilidad es lo que hoy necesita mi cuerpo y mente para dar lo mejor. Lo estoy logrando, ganando cada día una batalla contra mí misma".