El papá de Ludmila Pretti le dio el último adiós: "Ella me va a iluminar en todo momento"

El último adiós a Ludmila (Foto: Captura de TV).

Leandro Pretti, el papá de Ludmila, le agradeció a la policía la veloz detención de Cristian Jerez, quien fue apresado en las últimas horas al ser acusado como el autor del asesinato de la joven de 14 años. Y mientras la Justicia avanza en la resolución del caso, el padre de la joven se despidió de ella: "Mi hija se va en paz y me va a iluminar en todo momento".

En un diálogo exclusivo con A24, Leandro contó que su hija "era una chica muy educada, no tenía maldad, muy inocente y con un corazón muy grande. Y si esa noche me hubiese llamado a mí, la habría ido a buscar con la camioneta".

"Le agradezco a la Policía Bonaerense, a Berni que actuó muy rápido, me ayudo muchísimo y por eso se pudo capturar al asesino, que se había fugado", señaló el papá de Ludmila.

"Ella siempre me daba fuerzas, no le gustaba tener deudas, como tampoco a mí. Y sé que me va a dar fuerzas también para sostener a su mamá, que no está bien y a quien jamás voy a dejar sola", señaló.

Por otro lado, Leandro afirmó que más allá del caso de su hija, continuará en la búsqueda de "justicia" para que "Francisco Álvarez vuelva a ser el pueblo tranquilo que era hace seis años, cuando se instaló un asentamiento por el cual comenzamos todos a tener problemas. Si hay que poner más policías, vamos a pedir más controles y más agentes de seguridad".