Choque mortal en Barracas: un chico de 19 años perdió el control de la moto y murió a cuadras de su casa

La escena que siguió fue de dolor absoluto. La madre y el hermano del joven llegaron pocos minutos después, alertados por los vecinos que reconocieron la moto. Ambos permanecieron junto al cuerpo durante varios minutos, desconsolados, mientras los efectivos policiales acordonaban la zona.

En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Vecinal 4D junto con integrantes del Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), quienes brindaron asistencia emocional a la familia en medio del operativo.

Marcas en los árboles y cámaras bajo análisis

Peritos de la Policía Científica observaron marcas de impacto en al menos dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el joven habría intentado maniobrar antes del choque final. Se sospecha que pudo haber perdido estabilidad por una maniobra brusca o un desperfecto mecánico.

Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos clave. Buscan determinar si el motociclista circulaba a alta velocidad, si utilizaba el teléfono celular o si la moto sufrió alguna falla técnica en los segundos previos al impacto.

“En principio no se observan huellas de frenado prolongadas, lo que puede indicar que el joven no llegó a reaccionar”, señaló una fuente del caso. La hipótesis más firme, por ahora, es la pérdida del control en plena maniobra.

Mañana trágica: otro motociclista murió tras una pelea de tránsito

Horas antes del accidente en Barracas, otro hecho trágico involucró a un motociclista en el interior de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Azul, un hombre de 46 años, identificado como Diego Maximiliano Marianache, perdió la vida en un siniestro que comenzó como una discusión de tránsito y terminó en tragedia.

El episodio ocurrió sobre la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano, en plena zona céntrica. Según la reconstrucción, Marianache, un trabajador de la construcción domiciliado en el barrio Villa Fidelidad, circulaba en una Motomel 150 cc junto a un camión Iveco Daily 70-16, utilizado como grúa remolcadora, conducido por M.J.M., de 58 años.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio local El Tiempo, ambos conductores mantenían una disputa mientras avanzaban por la calle, con gestos y maniobras peligrosas que habrían incrementado la tensión.

Las cámaras de seguridad revelaron que, en un momento de la discusión, el motociclista golpeó con el puño el espejo del camión, lo que provocó una reacción inmediata del conductor. En una maniobra brusca, el camionero encerró al motociclista, que perdió el equilibrio, cayó sobre la vereda y se golpeó contra un árbol, muriendo en el acto.