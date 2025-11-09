En vivo Radio La Red
Policiales
Choque
Barracas
Imágenes sensibles

Choque mortal en Barracas: un chico de 19 años perdió el control de la moto y murió a cuadras de su casa

Un joven de 19 años murió en Barracas tras chocar con su moto contra un árbol a solo cuatro cuadras de su casa. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y generó una profunda conmoción en el barrio. Investigan si perdió el control del vehículo o sufrió una falla mecánica.

Un domingo que comenzó como cualquier otro terminó en tragedia en el barrio porteño de Barracas, cuando un motociclista de 19 años perdió la vida luego de chocar contra un árbol a solo cuatro cuadras de su casa. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana, en la intersección de Benito Quinquela Martín y Herrera.

Renzo y Eliana Benítez fallecieron tras el siniestro. (Foto: A24).

Según confirmaron fuentes policiales, el joven circulaba a bordo de una moto Keller 110 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y se estrelló contra un árbol. Al llegar la ambulancia del SAME, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. “Murió en el acto”, precisaron los voceros que intervinieron en la emergencia.

Embed

El cuerpo del joven fue hallado tendido sobre la calzada, con el casco colocado, lo que indica que no habría salido despedido tras el impacto. No hubo otros vehículos involucrados en el siniestro, según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

El dato que más conmovió a los vecinos fue que la víctima, de nacionalidad venezolana, vivía a tan solo cuatro cuadras del lugar del accidente. Había salido minutos antes y se dirigía hacia su hogar cuando perdió el control del vehículo.

La escena que siguió fue de dolor absoluto. La madre y el hermano del joven llegaron pocos minutos después, alertados por los vecinos que reconocieron la moto. Ambos permanecieron junto al cuerpo durante varios minutos, desconsolados, mientras los efectivos policiales acordonaban la zona.

En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Vecinal 4D junto con integrantes del Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), quienes brindaron asistencia emocional a la familia en medio del operativo.

Marcas en los árboles y cámaras bajo análisis

Peritos de la Policía Científica observaron marcas de impacto en al menos dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el joven habría intentado maniobrar antes del choque final. Se sospecha que pudo haber perdido estabilidad por una maniobra brusca o un desperfecto mecánico.

Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos clave. Buscan determinar si el motociclista circulaba a alta velocidad, si utilizaba el teléfono celular o si la moto sufrió alguna falla técnica en los segundos previos al impacto.

“En principio no se observan huellas de frenado prolongadas, lo que puede indicar que el joven no llegó a reaccionar”, señaló una fuente del caso. La hipótesis más firme, por ahora, es la pérdida del control en plena maniobra.

Mañana trágica: otro motociclista murió tras una pelea de tránsito

Horas antes del accidente en Barracas, otro hecho trágico involucró a un motociclista en el interior de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Azul, un hombre de 46 años, identificado como Diego Maximiliano Marianache, perdió la vida en un siniestro que comenzó como una discusión de tránsito y terminó en tragedia.

El episodio ocurrió sobre la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano, en plena zona céntrica. Según la reconstrucción, Marianache, un trabajador de la construcción domiciliado en el barrio Villa Fidelidad, circulaba en una Motomel 150 cc junto a un camión Iveco Daily 70-16, utilizado como grúa remolcadora, conducido por M.J.M., de 58 años.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio local El Tiempo, ambos conductores mantenían una disputa mientras avanzaban por la calle, con gestos y maniobras peligrosas que habrían incrementado la tensión.

Las cámaras de seguridad revelaron que, en un momento de la discusión, el motociclista golpeó con el puño el espejo del camión, lo que provocó una reacción inmediata del conductor. En una maniobra brusca, el camionero encerró al motociclista, que perdió el equilibrio, cayó sobre la vereda y se golpeó contra un árbol, muriendo en el acto.

