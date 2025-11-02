En vivo Radio La Red
Deportes
Automovilismo
Imágenes impactantes:

El impactante video del accidente en el Top Race de Buenos Aires que terminó con el auto en la tribuna

En el autódromo Oscar y Juan Gálvez, el auto de Luis Gastaldi se despistó y acabó en la grada tras un brutal choque.

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, durante la primera fecha de la Copa Top Race de Buenos Aires, cuando el Toyota Corolla de Luis Gastaldi se despistó y terminó impactando contra la tribuna en la curva previa a la recta principal.

Pese a la violencia del choque, no hubo heridos entre el público ni entre los competidores.

El accidente que paralizó el Gálvez

A pocos minutos del final de la competencia, Gastaldi perdió el control de su vehículo al intentar doblar en la horquilla. El auto se desestabilizó, salió despedido y golpeó con el techo contra las gradas, provocando un impacto estremecedor que dejó en silencio a todo el circuito.

Una de las ruedas del Toyota se desprendió tras el golpe y voló hasta la pista de karting, donde en ese momento se disputaba una competencia de la IAME, lo que incrementó la preocupación entre los presentes.

Afortunadamente, el piloto no sufrió heridas de gravedad. Fue rápidamente asistido por el personal médico del circuito y trasladado a un centro de salud para realizarle estudios preventivos. Según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

El regreso más amargo para Gastaldi

El violento siniestro marcó un regreso para el olvido para Luis Gastaldi, quien no competía en el Top Race desde julio de 2023, cuando corrió en La Rioja.

En la previa, el piloto había manifestado su entusiasmo por volver a la categoría, luego de varios meses de inactividad:

“Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto”, había dicho días antes de la competencia.

Sin embargo, la vuelta no fue como esperaba.

Para colmo, dos vueltas después, Adrián Hamze sufrió otro accidente en el mismo sector del trazado, impactando muy cerca de los restos del vehículo de Gastaldi. También en este caso, el piloto salió ileso, aunque el susto fue mayúsculo.

Más allá de los incidentes, la victoria quedó en manos de Diego Verriello, quien demostró su habitual solidez y manejo bajo presión al imponerse en una exigente final.

El actual campeón de la categoría, ahora en la divisional unificada, mantuvo una intensa lucha con Emiliano Stang durante los primeros giros, y terminó adueñándose del liderazgo para sumar su primer triunfo del año.

