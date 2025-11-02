El impactante video del accidente en el Top Race de Buenos Aires que terminó con el auto en la tribuna

Afortunadamente, el piloto no sufrió heridas de gravedad. Fue rápidamente asistido por el personal médico del circuito y trasladado a un centro de salud para realizarle estudios preventivos. Según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

El regreso más amargo para Gastaldi

El violento siniestro marcó un regreso para el olvido para Luis Gastaldi, quien no competía en el Top Race desde julio de 2023, cuando corrió en La Rioja.

En la previa, el piloto había manifestado su entusiasmo por volver a la categoría, luego de varios meses de inactividad:

“Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto”, había dicho días antes de la competencia.

Sin embargo, la vuelta no fue como esperaba.

Para colmo, dos vueltas después, Adrián Hamze sufrió otro accidente en el mismo sector del trazado, impactando muy cerca de los restos del vehículo de Gastaldi. También en este caso, el piloto salió ileso, aunque el susto fue mayúsculo.

Más allá de los incidentes, la victoria quedó en manos de Diego Verriello, quien demostró su habitual solidez y manejo bajo presión al imponerse en una exigente final.

El actual campeón de la categoría, ahora en la divisional unificada, mantuvo una intensa lucha con Emiliano Stang durante los primeros giros, y terminó adueñándose del liderazgo para sumar su primer triunfo del año.