Marcelo Corazza | Chats, un abuso a un nene de 11 años y una red criminal: las claves contra el ex GH

Se inició en octubre de 2022 por un pedido de la fiscalía especial anti trata (la Protex) y en este marco se realizaron cuatro detenciones y seis allanamientos por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. Aquí, un repaso con las principales claves.

Cómo funcionaba la red de corrupción de menores

Uno de los allanamientos se realizó en la ciudad misionera de Oberá, donde fue detenido Francisco Rolando Angelotti, el presunto líder de esta banda y quien fue sobreseído de una causa por corrupción en ese municipio años atrás.

Este sujeto, siempre de acuerdo a la investigación, encabezaba el reclutamiento de menores de edad de entre 11 y 14 años y mediante un engaño, como la supuesta visita a familiares en Buenos Aires, los traían al partido bonaerense de General Rodríguez, más precisamente a la vivienda de un pariente suyo. Desde allí se concretaban las entregas de los chicos a clientes para abusar de ellos.

En ese lugar del Conurbano también se efectuaron tres allanamientos y fue apresado Raúl Ignacio Mermet.

El tercer involucrado es Andrés Fernando Charpenet, quien cayó en General Pacheco. Estas dos personas serían colaboradores del líder y están acusados de realizar toda la logística para que se concretara la entrega de las víctimas.

banda menores corazza.jpg

Los imputados, como parte de su plan para lograr la confianza y la captación de la voluntad de sus víctimas, los invitaban a viajes, les compraban ropa o les conseguían trabajos.

Algunas de las víctimas eran captadas en plazas de otras provincias o la Ciudad de Buenos Aires, otras en sitios de chats en internet y hasta hay mencionada una escuela de teatro en un centro cultural del barrio de Almagro.

De acuerdo a la investigación, hasta ahora hay registradas al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos 1999 hasta la fecha.

Al respecto, declararon en el expediente que los abusos ocurrían en autos particulares, domicilios y albergues transitorios y algunos de los lugares mencionados fueron Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, Castelar y General Rodríguez.

Por su parte, Corazza no formaría parte de la banda sino que sería cliente, señalaron las fuentes policiales a NA.

Justamente en la casa de Tigre, donde vive el productor de Gran Hermano, secuestraron cuatro teléfonos celulares, una tablet, anotaciones varias, un disco externo, 12 VHS y un pendrive.

Qué se sabe de las denuncias de abuso contra Marcelo Corazza

Marcelo Corazza ya había saltado a la fama al convertirse en el primer ganador del reality "Gran Hermano" en 2001 y, poco después, según declaró una de las víctimas, tuvo una suerte de encuentro íntimo con él en la vía pública.

Un menor de 11 años declaró en la causa que, en ese entonces, uno de los acusados le facilitó conocer a Corazza. El niño padecía ya una situación de sumisión por parte del primero de los sujetos y habían tenido encuentros sexuales.

marcelo corazza intrusos.jpg

Fue en ese contexto que en la Plaza Miserere, el nene conoció a Corazza una noche y luego tuvieron un encuentro íntimo. En su declaración, el menor víctima dijo que le dio confianza acceder al vehículo del ex ganador de Gran Hermano justamente porque era una persona pública.

Actualmente, el hombre se desempeñaba como productor en la edición 2022 de Gran Hermano, la que continúa emitiéndose en el canal Telefé y que llegará a su término este lunes.

Los escalofriantes chats de la causa que involucra a Marcelo Corazza

Días atrás, en América Noticias, se filtraron los escalofriantes audios de la causa que involucra al productor de Gran Hermano, acusado de integrar una red de corrupción de menores.

Los mensajes se desprenden de la investigación que se generó tras la denuncia. "El primero de los diálogos que se registran entre Francisco Angelotti, jefe de la organización, con otro integrante, se dio el 22 de diciembre de 2022", aseguró el periodista de América TV, Mariano Yezze, expediente en mano.

corazza.jpg

Angelotti, en uno de los mensajes, le dice a su par en relación a una de sus víctimas: "Me lo llevo a Miami a los 18 le dije. Y ahora tiene 16, imaginate. Le dije 'te prendés bien allá, de una'", asegurando de alguna manera que el joven estaba "accediendo" a su actividad ilegal.

"Me lo llevo allá y le digo 'si no te prendés, te quedás allá en Miami'", agregó a modo de amenaza, y sostuvo, "¿Y vos cómo estás ahí con tu mini harem?", haciendo referencia a la cantidad de menores que integran la red.

El periodista Rolando Graña, además, sumó que uno de los chats decía "somos depredadores", algo que "la propia psicología considera que los abusadores sexuales son".

Cómo sigue la causa

Los cuatro detenidos ya fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones. El martes, el ex Gran Hermano negó la acusación en su contra y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas del juez ni del fiscal.

marcelo corazza 3.jpg

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando", dijo el acusado, según informaron a Télam fuentes ligadas a la causa.

Corazza y los otros tres detenidos fueron trasladados ayer a la alcaidía de los tribunales porteños para ser derivados a unidades de Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación.