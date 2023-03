"Me quiero matar", la frase que repite el ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la alcaldía donde permanece detenido

Ángel precisó que, según se desprende de la causa, Corazza está señalado como miembro de la red de corrupción de menores. "Se reprocha a Francisco Rolando Angelotti, Raúl Ignacio Mermet, Andrés Fernando Charpenet y Marcelo Corazza haber montado junto a otras personas, aún no identificadas, una estructura destinada a reclutar menores y mayores de edad en situaciones de vulnerabilidad", explicó.

"Acá queda claro que Corazza deja de ser un cliente, un consumidor, sino que es parte de haber montado esta banda", enfatizó el conductor de LAM.

Por otro lado, Ángel indicó que en el expediente, que consta en la 300 hojas, "Corazza es mencionado 13 veces", lo cual denota el grado de vinculación del productor en el hecho.

"La víctima uno es quien lo involucra directamente por ser protagonista de una historia que involucra directamente a Corazza", añadió el periodista.

Al finalizar, Ángel aclaró cuál era la función del productor en el reality de Telefe. "No estaba autorizado para entrar en la casa. Era la persona encargada de trasladar a los participantes desde la casa hasta el estudio", concluyó.

La frase letal de Gastón Trezeguet tras la detención de su ex compañero en Gran Hermano, Marcelo Corazza

La detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza tras ser acusado de integrar una red de corrupción de menores generó una enorme repercusión mediática, que incluso provocó un fuerte descargo de parte de Telefe.

"Telefe colaborará con la Justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe suspendió preventivamente a Marcelo Corazza tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique la situación", expresaron desde ese canal.

Al aire en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro también se refirió al tema. "A mi personalmente, como persona, ser humano y como papá es un lugar al que me cuesta mucho llegar, y pido justicia absoluta y en caso de ser culpable el peor de los castigos", manifestó.

Este miércoles, en una nota con Intrusos (América TV), Gastón Trezeguet, que fue compañero de Corazza en la primera edición del programa, rompió el silencio y dio su mirada sobre este caso.

"Me da tristeza. Me da asco. Me da repulsión", lanzó el ex Gran Hermano al ser consultado por la causa que involucra al ganador del reality en 2001.

Trezeguet indicó que espera que la Justicia pueda actuar de forma ejemplar. "Hablar del tema me hace sentir incómodo. Si es todo como están diciendo, que le caiga todo el peso de la ley", enfatizó.

El integrante de los debates de Gran Hermano reveló que él, al igual que todos los forman parte del programa, tomó con desconcierto la detención de Corazza. "Me sorprendió. No lo esperaba para nada. Desde que salí de la casa no lo volví a ver a Marcelo, pero igual te sorprende. En el canal hay sorpresa y asombro", sostuvo.

Al finalizar, Trezeguet dijo que resta aguardar la resolución de la Justicia. "De todos modos, hay que esperar lo que diga la Justicia. Si llega a ser culpable, espero que le caiga el peor de los castigos", sentenció.