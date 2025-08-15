En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Axel Kicillof
Inseguridad

El Gobierno criticó a Kicillof por los crímenes en La Matanza: "La Provincia es un baño de sangre"

El reciente crimen de una mujer en La Matanza y los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires fueron tomados por la administración nacional como argumento para su campaña electoral. El Gobierno acusó a Kicillof de inacción.

La inseguridad y los crímenes en el conurbano bonaerense. El enfrentamiento entre el gobierno nacional y el de la provincia. (Foto: Gentileza Letra P)
Leé también Un intendente del conurbano propone agravar las penas para los motochorros
un intendente del conurbano propone agravar las penas para los motochorros

"Protegen delincuentes y fomentan la violencia", completó.

Lanari no sólo es un colaborador inmediato de Manuel Adorni, también es la persona que tiene la principal chance de heredar sus funciones, cuando el vocero presidencial asuma como legislador porteño el próximo 10 de diciembre.

Así fue el ataque mortal contra Rita ante la mirada desesperada de su hijo

La tarde del jueves quedó marcada por un hecho de violencia extrema. Rita Suárez, de 47 años, fue asesinada de un disparo mientras esperaba dentro de su auto junto a su hijo de 15 años. El ataque fue perpetrado por tres delincuentes que intentaron robarle el vehículo.

El crimen, que ocurrió a plena luz del día y frente a testigos, dejó una profunda conmoción en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El asesinato sin piedad de una mujer en Villa Luzuriaga. Otra cámara, en un negocio tomó a uno de los sospechosos como si nada, luego del crimen. (Captura de TV)

El asesinato sin piedad de una mujer en Villa Luzuriaga. Otra cámara, en un negocio tomó a uno de los sospechosos como si nada, luego del crimen. (Captura de TV)

Rita había estacionado su Renault Sandero Stepway sobre una calle tranquila de la zona, aguardando que su hija saliera de una clase particular. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba su hijo menor. La rutina de esa tarde se quebró abruptamente alrededor de las 18 horas, cuando tres jóvenes que caminaban por la zona se acercaron con intenciones de robar el vehículo.

Según el relato de testigos, los atacantes no dieron oportunidad de reacción. Uno de ellos se aproximó por el lado del conductor, levantó el brazo izquierdo y, sin mediar palabra, disparó a través del vidrio. El proyectil impactó en el hombro de la mujer. El ataque fue tan rápido que Rita ni siquiera alcanzó a quitarse el cinturón de seguridad.

La inseguridad diaria, argumento de campaña electoral

Desde hace años, la situación general del país es compleja y eso se refleja en las preocupaciones de los ciudadanos a la hora de ir a votar. Lamentablemente, entre los primeros lugares está siempre la situación económica, la estabilidad laboral o el acceso al trabajo y la inseguridad. Este año este tema está en la agenda de los candidatos y de funcionarios del Gobierno.

La Matanza, el distrito más violento

Según las estadísticas oficiales, ese lugar del conurbano es el distrito más violento. Durante 2024 fueron asesinadas 155 personas. Dicha estadística reveló que, en el último año, hubo 11 víctimas más de homicidios que en 2023. El 17,3 % de esas víctimas correspondió a asesinatos ocurridos en el partido de La Matanza y también tiene la mayor tasa de homicidios en la provincia: 8,11 cada 100.000 habitantes.

Una cámara de seguridad captó a los asesinos de una joven baleada en González Catán. Iba con su hermana - policía - en una moto - que querían robaron. Le dispararon por la espalda. (Captura de TV)

Una cámara de seguridad captó a los asesinos de una joven baleada en González Catán. Iba con su hermana - policía - en una moto - que querían robaron. Le dispararon por la espalda. (Captura de TV)

Además de la cruel muerte de esta mujer en Villa Luzuriaga se suma, por ejemplo, el de una joven de 23 años que balearon - y murió - cuando motochorros intentaron robarle la moto a su hermana con quien viajaba. La hermana, además, era policía. Dos crímenes en el mismo partido del conurbano en menos de 24 horas.

