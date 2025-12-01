El ascenso que hizo historia: el importante récord que rompe Córdoba con la consagración de Estudiantes de Río Cuarto

Para dimensionarlo, hay que retroceder varias décadas: la última vez que Córdoba reunió cuatro equipos en Primera fue en 1985. En ese entonces participaron Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing y Talleres, aunque Unión San Vicente —otro protagonista habitual de aquellos años— ya no formó parte.

La campaña 2026 marcará la sexta ocasión en la historia en la que cuatro o más clubes cordobeses comparten la máxima categoría.

Cuándo fue la última vez que hubo tantos equipos cordobeses en la élite

El precedente inmediato data de 1985. Desde entonces, el fútbol cordobés no había logrado reagruparse en la cima con tanta representación. Aquel ciclo de presencias múltiples se dio en un rango de apenas cinco temporadas, entre 1981 y 1985:

1981: Belgrano, Instituto, Racing, Talleres

1982: Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

1983: Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

1984: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

1985: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres

Recién en 2026 volverá a repetirse una foto similar, aunque con protagonistas distintos: Belgrano, Instituto, Talleres y Estudiantes de Río Cuarto.

Por qué el ascenso de Estudiantes tiene una carga histórica tan fuerte

Además de romper la sequía de 40 años sin jugar en la Primera División, Estudiantes queda registrado como parte de un hito estadístico que involucra a toda la provincia. Su presencia en 2026 formaliza la vuelta a un escenario que parecía lejano: Córdoba como una de las regiones con mayor representación en el fútbol argentino.

El León del Imperio, que había sido parte de la élite en la temporada 1985, regresa en un contexto completamente diferente, con un fútbol local mucho más federalizado y una Liga Profesional que recibirá a dos ascendidos —Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza— tras la salida de Godoy Cruz y San Juan.