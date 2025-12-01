En vivo Radio La Red
El ascenso que hizo historia: el importante récord que rompe Córdoba con la consagración de Estudiantes de Río Cuarto

El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto no solo coronó una campaña inolvidable: también confirmó un hecho histórico para el fútbol argentino y, en particular, para la provincia de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto selló un capítulo inolvidable de su historia reciente. Con un 3-1 global sobre Deportivo Madryn en la final del Reducido de la Primera Nacional, el León del Imperio aseguró su regreso a la Primera División, un retorno que se da ni más ni menos que 40 años después de su última participación en la élite del fútbol argentino.

Pero el logro trasciende al propio club: su ascenso confirma un registro histórico para la provincia de Córdoba, que volverá a tener cuatro equipos en la máxima categoría en la temporada 2026.

Belgrano, Instituto, Talleres y ahora Estudiantes serán parte del próximo campeonato de la Liga Profesional, algo que solo ocurrió cinco veces en toda la historia y que no se veía desde 1985. El regreso de los dirigidos por Iván Delfino se suma al ascenso de Gimnasia de Mendoza, mientras que Godoy Cruz y San Martín de San Juan son los dos equipos que perdieron la categoría.

Qué significa para Córdoba volver a tener cuatro equipos en Primera División

La presencia de Estudiantes en la élite vuelve a poner a Córdoba en un lugar privilegiado dentro del mapa del fútbol argentino. La provincia, históricamente competitiva y con clubes de gran arraigo, no vivía un fenómeno similar desde mediados de los años 80.

Para dimensionarlo, hay que retroceder varias décadas: la última vez que Córdoba reunió cuatro equipos en Primera fue en 1985. En ese entonces participaron Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing y Talleres, aunque Unión San Vicente —otro protagonista habitual de aquellos años— ya no formó parte.

La campaña 2026 marcará la sexta ocasión en la historia en la que cuatro o más clubes cordobeses comparten la máxima categoría.

Cuándo fue la última vez que hubo tantos equipos cordobeses en la élite

El precedente inmediato data de 1985. Desde entonces, el fútbol cordobés no había logrado reagruparse en la cima con tanta representación. Aquel ciclo de presencias múltiples se dio en un rango de apenas cinco temporadas, entre 1981 y 1985:

  • 1981: Belgrano, Instituto, Racing, Talleres

  • 1982: Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

  • 1983: Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

  • 1984: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente

  • 1985: Belgrano, Estudiantes, Instituto, Racing, Talleres

Recién en 2026 volverá a repetirse una foto similar, aunque con protagonistas distintos: Belgrano, Instituto, Talleres y Estudiantes de Río Cuarto.

Por qué el ascenso de Estudiantes tiene una carga histórica tan fuerte

Además de romper la sequía de 40 años sin jugar en la Primera División, Estudiantes queda registrado como parte de un hito estadístico que involucra a toda la provincia. Su presencia en 2026 formaliza la vuelta a un escenario que parecía lejano: Córdoba como una de las regiones con mayor representación en el fútbol argentino.

El León del Imperio, que había sido parte de la élite en la temporada 1985, regresa en un contexto completamente diferente, con un fútbol local mucho más federalizado y una Liga Profesional que recibirá a dos ascendidos —Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza— tras la salida de Godoy Cruz y San Juan.

