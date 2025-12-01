"Escuchar llorar a mi nena...": un papá se quebró al narrar el violento robo a su familia

El joven recordó que el robo ocurrió cerca de las 17.50, todavía con luz. Los ladrones los encañonaron y él solo intentó una cosa: no provocar ninguna reacción violenta.

“Pensás mil cosas en cinco segundos, pero lo principal es no moverse, no hacer ningún gesto brusco. Yo solo quería sacar a las nenas y que se llevaran el auto”, dijo.

La reacción de sus hijas: miedo, gritos y una imagen imposible de olvidar

El video del robo, que se viralizó en las últimas horas, muestra la desesperación de la nena de 7 años, que grita sin poder contener el terror. Su hermanita más chica, de 4 años, también estaba en el auto. “Lo que se ve en el video es fiel a lo que pasó… y duró un rato más”, explicó Mariano.

Asimismo, agregó: “Mi mujer trataba de contener a la nena grande. Ver esa escena… cómo contenés a una criatura que pasa por algo así, fue durísimo”.

Ambos padres levantaron las manos, sin resistencia, entregando sus pertenencias mientras intentaban calmar a las pequeñas.

“Fue muy rápido, por suerte salió así. Actuamos sin reaccionar para demostrar que no teníamos nada y que solo queríamos sacar a las nenas”, sostuvo Mariano.

Cuando le preguntaron cómo habían pasado la noche después del robo, Mariano confesó que era uno de sus mayores temores. “Por suerte durmieron bien. Teníamos miedo de que quedara algo, de que se despertaran gritando. Cualquier ruido ahora nos altera a todos”, sostuvo la víctima del robo.

“El estado de nervios de mi nena y de mi mujer fue muy difícil de ver. Uno trata de explicarles que hay gente que roba, que la policía los va a encontrar… pero ¿qué más podés decirle a una nenita de 7 años?”, relató.

Para preservar su identidad, Mariano evitó dar datos personales. Pero sí confesó algo que muchos argentinos sienten después de episodios de inseguridad como este.

“¿Si pensé en irme del país? Sí… te pasan muchas cosas por la cabeza”, admitió y afirmó: “Somos de acá, de la familia, del asado los domingos. Eso te tira a quedarte. Pero vivís algo así y pensás en irte… Aunque no es lo que uno quiere. El país es hermoso, Ciudad Evita es hermosa. Lo feo es la inseguridad”.

Y cerró: “Lo único importante es que estamos vivos. El auto es chapa. Todo se recupera. Lo importante es la vida… estar todos juntos. Y estamos bien. Eso es lo que agradezco”.