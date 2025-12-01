El significativo video que compartió Rocío Marengo desde la clínica en pleno embarazo: "Uy, era para..."

El reel, publicado accidentalmente según explicó, superó en poco tiempo los miles de likes y comentarios. Sus seguidores celebraron verla de buen ánimo, destacaron su fortaleza y agradecieron que compartiera información directa para frenar rumores y llevar calma. Mientras continúa internada y monitoreada, el mensaje funcionó como un recordatorio de lo que hoy ocupa todo su foco: su bebé, el acompañamiento incondicional de Edu Fort y el afecto constante que recibe desde las redes.

¿Rocío Marengo tuvo que ser internada en medio de su embarazo?

Luego de haber sido internada en las primeras horas de la tarde del pasado viernes por un pequeño percance relacionado con su embarazo, que motivó su ingreso al sanatorio Otamendi para quedar bajo control médico, Rocío Marengo finalmente habló y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a permanecer en observación.

Desde la cama del nosocomio y acompañada por Eduardo Fort, su pareja y padre de su hijo, aprovechó para dirigirse directamente a sus seguidores: "Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien", escribió, transmitiendo tranquilidad frente a la preocupación que se había generado al conocerse la noticia.

La modelo también detalló las razones de su internación y contó por qué eligió no hacerlo público desde el primer momento. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, expresó. Además, aclaró que la indicación médica fue estricta: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.

"Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila", destacó la modelo sobre la atención recibida y la calidad de los profesionales.