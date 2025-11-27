A24.com

MUY ACARAMELADOS

El video que lo confirma todo: Evangelina Anderson e Ian Lucas, a los besos en un boliche

Los rumores se confirmaron: Evangelina Anderson e Ian Lucas fueron captados a los besos en un boliche porteño. ¡Mirá el video!

27 nov 2025, 23:11
evangelina anderson e ian lucas
evangelina anderson e ian lucas

Tras los fuertes rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe), en las últimas horas salió a la luz un video que los muestra a los besos en un boliche.

El material fue difundido desde la cuenta de X de El Impacto. En las imágenes se los ve muy cerca, conversando de manera cómplice y, finalmente, besándose con evidente pasión.

Así reaccionó Ian Lucas cuando le consultaron por Evangelina Anderson: "Yo..."

Así reaccionó Ian Lucas apenas le consultaron por Evangelina Anderson: Yo...

De acuerdo con la información que llegó a la redacción de PrimiciasYa a través de allegados a la pareja, ambos vienen conociéndose desde hace algunas semanas y la química entre ellos ya es innegable.

Además, fuentes cercanas revelaron a este portal que "tuvieron tres encuentros íntimos" y que "él está enganchado y ella por ahora prefiere no tener nada serio".

Qué dijo Ian Lucas cuando le preguntaron por su vínculo con Evangelina Anderson

En las últimas horas, Ian Lucas fue abordado por Kennys Palacios en los pasillos de Telefe. En plena dinámica del stream de MasterChef Celebrity, el estilista lo presionó como nunca para intentar descubrir qué sucede realmente con Evangelina Anderson.

“No sé si estuviste viendo los medios… pero bueno, yo te informo: Ian estaría conociendo a una compañera”, le dijo Kennys sobre lo que se comenta en los portales, algo que él maneja con naturalidad por estar siempre conectado al mundo digital. “¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió Ian, sorprendido.

Visiblemente incómodo, el influencer quiso dejar en claro que no está vinculado sentimentalmente con Eva. Con cierta duda, reafirmó: "Si hay alguna noticia o algo te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar", manifestó.

