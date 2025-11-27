El video que lo confirma todo: Evangelina Anderson e Ian Lucas, a los besos en un boliche

Embed

Qué dijo Ian Lucas cuando le preguntaron por su vínculo con Evangelina Anderson

En las últimas horas, Ian Lucas fue abordado por Kennys Palacios en los pasillos de Telefe. En plena dinámica del stream de MasterChef Celebrity, el estilista lo presionó como nunca para intentar descubrir qué sucede realmente con Evangelina Anderson.

“No sé si estuviste viendo los medios… pero bueno, yo te informo: Ian estaría conociendo a una compañera”, le dijo Kennys sobre lo que se comenta en los portales, algo que él maneja con naturalidad por estar siempre conectado al mundo digital. “¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió Ian, sorprendido.

Visiblemente incómodo, el influencer quiso dejar en claro que no está vinculado sentimentalmente con Eva. Con cierta duda, reafirmó: "Si hay alguna noticia o algo te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar", manifestó.