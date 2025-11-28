Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente
La agresión ocurrió cuando la víctima intentaba pedir un taxi para volver a su casa desde General Pacheco. “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres”: denunció la joven.
Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente.
Una tiktoker de 18 años fue víctima de un violento ataque a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco, donde una patota de al menos diez personas, ocho mujeres y dos hombres, la golpeó brutalmente. Este hecho generó grandes repercusiones. “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres”: denunció la víctima.
La joven, identificada como Anahí, contó que ya realizó la denuncia formal y exigió que la Justicia avance con las detenciones: “Quiero que vayan presos porque me quisieron romper una botella en la cabeza”, dijo en Mediodía Noticias.
Anahí vive en Pilar, trabaja en una estación de servicio y es una influencer con casi 700 mil seguidores entre TikTok e Instagram. También se muestra amante de las motos e hincha de Boca.
Cómo fue el ataque en Tropitango
En un posteo en Instagram, la víctima relató con detalles la violencia que sufrió el 24 de noviembre:
“Me pegaron, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada”.
“Me defendí como pude, pero eran demasiados”.
“Me estuvieron pegando durante media hora”.
Las imágenes muestran cómo la rodea una patota que la golpea sin parar, mientras otras personas intentan intervenir sin éxito.
“No fue un caso aislado”: amenazas, burlas y antecedentes de violencia en el mismo lugar
Anahí también recordó un antecedente trágico: “Hace 2 años una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar”. Denunció que luego de la agresión, varios de los atacantes subieron historias provocándola, incluso mientras ella estaba golpeada en su casa.
También relató que le tiraron objetos y le escribieron frases como “más odiadas que nunca”. Según su testimonio, la amenazaron: “Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron”.
Las heridas y las pruebas que presentó
La joven mostró golpes en:
cara
brazos
piernas
espalda
Además, denunció que le arrancaron un mechón de pelo, algo que también exhibió en redes.
Identificación de agresores y avance de la causa
Anahí logró identificar a varias de las mujeres y hombres que participaron del ataque. Toda esa información ya fue aportada a la Policía. Ahora será la Justicia quien deberá avanzar con la investigación, evaluar responsabilidades y determinar si corresponde detener a los agresores.