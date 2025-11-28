Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente. 

“Me pegaron, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada”.

“Me defendí como pude, pero eran demasiados”.

“Me estuvieron pegando durante media hora”.

Las imágenes muestran cómo la rodea una patota que la golpea sin parar, mientras otras personas intentan intervenir sin éxito.

“No fue un caso aislado”: amenazas, burlas y antecedentes de violencia en el mismo lugar

Anahí también recordó un antecedente trágico: “Hace 2 años una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar”. Denunció que luego de la agresión, varios de los atacantes subieron historias provocándola, incluso mientras ella estaba golpeada en su casa.

También relató que le tiraron objetos y le escribieron frases como “más odiadas que nunca”. Según su testimonio, la amenazaron: “Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron”.

anahi-fue-victima-de-una-feroz-golpiza-a-la-salida-del-boliche-tropitango-en-general-pacheco-foto-tiktok-aanahii1-ZDJB7BH2HNHA5B37KGPOAFTO5M Anahí fue víctima de una feroz golpiza a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco. (Foto: TikTok - @aanahii1_)

Las heridas y las pruebas que presentó

La joven mostró golpes en:

cara

brazos

piernas

espalda

Además, denunció que le arrancaron un mechón de pelo, algo que también exhibió en redes.

Identificación de agresores y avance de la causa

Anahí logró identificar a varias de las mujeres y hombres que participaron del ataque. Toda esa información ya fue aportada a la Policía. Ahora será la Justicia quien deberá avanzar con la investigación, evaluar responsabilidades y determinar si corresponde detener a los agresores.