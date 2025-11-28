En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Ataque
Boliche
Violencia

Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente

La agresión ocurrió cuando la víctima intentaba pedir un taxi para volver a su casa desde General Pacheco. “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres”: denunció la joven.

Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente. 

Brutal ataque a una tiktoker de 18 años en la salida de un boliche: diez personas la golpearon salvajemente. 

Una tiktoker de 18 años fue víctima de un violento ataque a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco, donde una patota de al menos diez personas, ocho mujeres y dos hombres, la golpeó brutalmente. Este hecho generó grandes repercusiones. “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres”: denunció la víctima.

Leé también Ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza y la hija los echó a los gritos: cómo fue el ataque
Otro robo en La Horqueta, San Isidro: ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza y la hija los echó a los gritos

La joven, identificada como Anahí, contó que ya realizó la denuncia formal y exigió que la Justicia avance con las detenciones: “Quiero que vayan presos porque me quisieron romper una botella en la cabeza”, dijo en Mediodía Noticias.

Anahí vive en Pilar, trabaja en una estación de servicio y es una influencer con casi 700 mil seguidores entre TikTok e Instagram. También se muestra amante de las motos e hincha de Boca.

720 - 2025-11-28T184312.152

Cómo fue el ataque en Tropitango

En un posteo en Instagram, la víctima relató con detalles la violencia que sufrió el 24 de noviembre:

  • “Me pegaron, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada”.
  • “Me defendí como pude, pero eran demasiados”.
  • “Me estuvieron pegando durante media hora”.

Las imágenes muestran cómo la rodea una patota que la golpea sin parar, mientras otras personas intentan intervenir sin éxito.

“No fue un caso aislado”: amenazas, burlas y antecedentes de violencia en el mismo lugar

Anahí también recordó un antecedente trágico: “Hace 2 años una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar”. Denunció que luego de la agresión, varios de los atacantes subieron historias provocándola, incluso mientras ella estaba golpeada en su casa.

También relató que le tiraron objetos y le escribieron frases como más odiadas que nunca. Según su testimonio, la amenazaron: Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron.

anahi-fue-victima-de-una-feroz-golpiza-a-la-salida-del-boliche-tropitango-en-general-pacheco-foto-tiktok-aanahii1-ZDJB7BH2HNHA5B37KGPOAFTO5M
Anah&iacute; fue v&iacute;ctima de una feroz golpiza a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco. (Foto: TikTok - @aanahii1_)

Anahí fue víctima de una feroz golpiza a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco. (Foto: TikTok - @aanahii1_)

Las heridas y las pruebas que presentó

La joven mostró golpes en:

  • cara
  • brazos
  • piernas
  • espalda

Además, denunció que le arrancaron un mechón de pelo, algo que también exhibió en redes.

Identificación de agresores y avance de la causa

Anahí logró identificar a varias de las mujeres y hombres que participaron del ataque. Toda esa información ya fue aportada a la Policía. Ahora será la Justicia quien deberá avanzar con la investigación, evaluar responsabilidades y determinar si corresponde detener a los agresores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ataque Boliche Violencia
Notas relacionadas
Merlo: se entregó otro responsable del ataque a un adolescente en una cancha de fútbol
Disparos, corridas y pánico en Córdoba: cómo fue el ataque "colombiano" en una fiesta de egresados
Identificado: quién es el hombre que baleó a quemarropa a soldados cerca de la Casa Blanca

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar