"Me va a matar": revelan los chats de Úrsula que anticipaban el femicidio y en los que pedía ayuda

Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada a cuchillazos por su ex pareja, el policía Matías Martínez.

Heridas de arma blanca en el cuello, la espalda y el abdomen. Eso encontraron en el cuerpo de Úrsula Bahillo, la adolescente de 18 años asesinada en un paraje rural, a 10 km de Rojas. Este miércoles, a primera hora de la mañana, empezó la autopsia.

Además, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y el jefe de la policía provincial, Daniel García, intervinieron dos comisarías de Rojas: la local y la de la Mujer. En esta última fue donde no quisieron tomarle una denuncia a la joven de 18 años. Por su parte, Asuntos Internos de la policía trabajaba en "auditorías preventivas".

LEÉ TAMBIÉN: Vecinos de Rojas volvieron a movilizarse por el femicidio de Úrsula Bahillo

“Desde el primer momento se intervino la comisaría y se iniciaron las tramitaciones de Asuntos Internos por sobre cada uno de los actores y están las actuaciones a la orden del día y se van a ir tomando las medidas que se consideren minuto a minuto”, dijo este miércoles a la agencia Télam un vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La expareja de Úrsula, el policía Matías Ezequiel Martínez, efectivo de la comisaría 2 de San Nicolás- está detenido. Luego de haber apuñalado a la chica, llamó a su tío y le dijo: "Me mandé una cagada". Úrsula tenía 3 cortes en el cuello y una decena entre el pecho y el abdomen.

Después de meses de amenazas, hostigamiento y malos tratos, los primeros días de enero, Úrsula hizo la denuncia contra Martínez. En ese momento, el fiscal Sergio Terrón dictó una restricción perimetral para que el policía no pudiera acercarse a menos de 200 metros de la adolescente.

Martínez violó esa medida. El 8 de enero lo notificaron oficialmente por haber infringido esa decisión judicial. Un mes más tarde, el 8 de febrero, se la ampliaron. A su vez, el juez de Paz le indicó al municipio que le entregara a Úrsula un botón antipánico. Todo tarde: nunca llegó a retirarlo porque ese día Martínez la llevó engañada al paraje rural Guido Spano y la mató.

Las redes sociales, repletas de reclamos con el hashtag JusticiaporÚrsula

Los chats

Úrsula también hablaba con otras mujeres víctimas de la violencia del policía Martínez. Entre ellas estaba Belén, quien también fue pareja del hombre de 25 años. Tres días antes de que la matara, Úrsula le escribió por chat a Belén: "Ya lo denuncié. Estoy en la comisaría todavía". Y cerró el mensaje con una referencia a la consigna feminista sobre el patriarcado: "Se va a caer".

Uno de los chats donde Úrsula le contaba a otra ex pareja de Martínez que lo denunció.

En estos días, Belén compartió en redes varias las charlas donde buscaba apoyar a Úrsula. "Ella me lo dijo ayer: 'Me va a matar'", publicó en Twitter el día posterior al femicidio. "Me dijo: 'Mi celular tiene todas las pruebas'". Se refería a otra acusación contra Martínez por la violación de una chica discapacitada en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

"Y el loco dice que yo le miento. Y ahí me pegó", le contaba Úrsula. Por la causa de Belén, Martínez enfrenta un juicio oral que empieza en abril.

Los pedidos de ayuda son interminables. Úrsula se animó a denunciar. Pero quedó sola.

Más víctimas, más denuncias, más violencia

Martínez tiene 18 denuncias por violencia de género. Las hicieron 3 ex parejas del policía. Ahora, la familia y amigos sospechan que a Martínez le filtraron información de la última denuncia.

Úrsula también compartía el pánico que vivía con sus amigas. Una de ellas mostró en redes capturas de los chats que mantuvieron días atrás.

Desde el 16 de noviembre pidió ayuda, y nadie la escuchó 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/K83pXledOe — ᴏʀɪᴀɴᴀ (@_Oribrisa) February 9, 2021

Martínez tenía una carpeta psiquiátrica desde hace un año. Aunque no podía llevar armas, estaba en funciones como efectivo.

Este miércoles por la tarde, los vecinos de Rojas volverán a marchar por Justicia. Y grupos feministas se acercarán a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en reclamo por medidas frente a la pandemia de la violencia de género, en una marcha ya programada tiempo atrás.

Úrsula advirtió todo lo que pudo. Denunció ante la Justicia, pidió ayuda Quedó sola frente a su femicida: las medidas llegaron tarde, el Estado la abandonó.

El equipo de BDA, con los nuevos datos sobre el femicidio de Úrsula. Mirá el video acá.