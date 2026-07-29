Zoe Bogach presentó a su nuevo novio tras su separación de Manuel Ibero: "Lo blanqueé porque..."

Bogach también reconoció que durante un largo período eligió priorizar otros aspectos de su vida antes que involucrarse sentimentalmente. Sin embargo, finalmente decidió abrirle la puerta a una nueva historia. " Estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis estudios. Hace meses que no me daba la oportunidad de conocer a nadie. Él insistió mucho en conocernos fuera del boliche y le di la oportunidad", contó.

Cuánto tiempo estuvieron Zoe Bogach y Manuel Ibero

Zoe Bogach y Manuel Ibero estuvieron juntos casi dos años. La relación comenzó antes de que ella ingresara a Gran Hermano 2024, y continuaron como pareja durante el reality pese a la distancia que implicaba el aislamiento de Zoe dentro de la casa.

Tras la salida de la joven de la casa, ambos continuaron con su relación y se mostraron juntos en redes sociales durante varios meses. Incluso Manuel estuvo presente en distintos momentos de la carrera de la influencer después del programa, aunque con el tiempo comenzaron a aparecer versiones de crisis.

La separación se confirmó en septiembre de 2025, después de varios conflictos entre ambos y un fuerte cruce público con acusaciones de infidelidad.

Luego de la ruptura, ambos comenzaron a transitar caminos separados. Ibero comenzó su relación con Lola Tomaszeuski y empezó a mostrarse públicamente junto a ella, mientras que Zoe, tiempo después, confirmó que estaba iniciando una nueva relación.