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Zoe Bogach presentó a su nuevo novio tras su separación de Manuel Ibero: "Lo blanqueé porque..."

Mientras Manuel Ibero se mostraba feliz junto a Lola Tomaszeuski, Zoe Bogach también dio vuelta la página y presentó a su nuevo novio.

29 jul 2026, 18:26
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Zoe Bogach presentó a su nuevo novio tras su separación de Manuel Ibero: Lo blanqueé porque...

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Zoe Bogach presentó a su nuevo novio tras su separación de Manuel Ibero: "Lo blanqueé porque..."

Tras una dolorosa separación de Manu Ibero, Zoe Bogach confirmó mediante redes que volvió a apostar al amor. La influencer decidió blanquear la situación luego de compartir un video en TikTok junto al joven. Ante la consulta sobre su presente amoroso, no esquivó el tema y contó cómo está hoy su corazón.

Mientras su expareja ya había blanqueado su romance con Lola Tomaszeuski y se mostraba feliz en esta nueva etapa, ahora Zoe hizo público que también atraviesa un presente renovado. La ex participante de Gran Hermano contó que volvió a darse una oportunidad en el amor y reveló detalles de la relación que está construyendo.

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En diálogo con Ciudad Magazine, la influencer aclaró cuál es su situación sentimental actual y explicó que, si bien aún no formalizaron la relación, el romance avanza. "No estoy de novia, pero estoy saliendo hace unos meses. Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos", reveló.

Más adelante, contó que el hombre con el que comparte este presente no es una persona nueva en su vida, sino alguien que había conocido años atrás y con quien el destino volvió a cruzarla. "A él lo conocí hace tres años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche", explicó, y reveló que fue él quien insistió durante mucho tiempo para tener una oportunidad con ella.

Bogach también reconoció que durante un largo período eligió priorizar otros aspectos de su vida antes que involucrarse sentimentalmente. Sin embargo, finalmente decidió abrirle la puerta a una nueva historia. " Estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis estudios. Hace meses que no me daba la oportunidad de conocer a nadie. Él insistió mucho en conocernos fuera del boliche y le di la oportunidad", contó.

Cuánto tiempo estuvieron Zoe Bogach y Manuel Ibero

Zoe Bogach y Manuel Ibero estuvieron juntos casi dos años. La relación comenzó antes de que ella ingresara a Gran Hermano 2024, y continuaron como pareja durante el reality pese a la distancia que implicaba el aislamiento de Zoe dentro de la casa.

Tras la salida de la joven de la casa, ambos continuaron con su relación y se mostraron juntos en redes sociales durante varios meses. Incluso Manuel estuvo presente en distintos momentos de la carrera de la influencer después del programa, aunque con el tiempo comenzaron a aparecer versiones de crisis.

La separación se confirmó en septiembre de 2025, después de varios conflictos entre ambos y un fuerte cruce público con acusaciones de infidelidad.

Luego de la ruptura, ambos comenzaron a transitar caminos separados. Ibero comenzó su relación con Lola Tomaszeuski y empezó a mostrarse públicamente junto a ella, mientras que Zoe, tiempo después, confirmó que estaba iniciando una nueva relación.

En pocas palabras

  • Zoe Bogach: Confirmó su nueva relación sentimental tras separarse de Manu Ibero.
  • Relación actual: Sale hace meses con un conocido de hace tres años, priorizando la exclusividad.
  • Motivo de exposición: Decidió blanquearla porque pasan la mayor parte del tiempo juntos.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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