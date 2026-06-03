El revelador dato que dio Mercedes Ninci sobre el caso Agostina Vega y que causa terror

Asimismo, explicó que una mujer de 22 años, hoy mayor de edad, contó que cuando tenía 12 años Barrelier la llevó a una casa y abusó de ella sexualmente. “La chica denuncia que él la viola en manada con un grupo de amigos, la agarran en la casa. Esto todavía no está denunciado ante la Justicia”, agregó Ninci.

El relato aporta aún más horror al caso, dado que la víctima recién ahora se animó a contar lo que padeció tiempo atrás. “Suponemos que fue en otra casa, no en la misma. Yo no pude hablar con la chica, pero sí hablé con una persona que sí habló con ella”, detalló la periodista.

En tanto, Federico Seeber sumó que los abogados del papá de Agostina le contaron a Moria Casán que había una nena que, en su momento, tenía 12 años y recién ahora, mucho años después, se animaba a contar lo que le había pasado. “No había denunciado en su momento, pero recién ahora iría a la Justicia a partir de que este hombre aparecía metido en esta escena absolutamente criminal y violenta”, explicó Seeber.

Moria Casán, Mercedes Ninci y Agostina Vega - captura La mañanacon Moria

Cuál fue el fuerte detalle en la autopsia de Agostina Vega que conmocionó a Moria Casán

La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, continúa generando impacto y dolor en todo el país. El caso tomó una dimensión aún más estremecedora luego de que comenzaran a conocerse los primeros datos surgidos de las pericias forenses realizadas sobre el cuerpo de la menor.

La joven había sido intensamente buscada durante varios días hasta que, el sábado por la tarde, su cuerpo fue encontrado en un terreno descampado. Desde entonces, la causa avanzó rápidamente y tiene a Claudio Barrelier como único detenido. El acusado quedó imputado por femicidio y la situación judicial se agravó tras la aparición de los primeros elementos obtenidos en la autopsia.

Durante la emisión de La mañana con Moria (El Trece), el tema fue abordado con profunda consternación. Allí, el periodista Federico Seeber compartió información preliminar relacionada con los resultados forenses y explicó cuál habría sido la secuencia de los hechos según los indicios recolectados hasta el momento.

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"Se trata de una autopsia preliminar. Todavía no se puede establecer con precisión absoluta qué ocurrió, pero ya existen algunos indicios y, de manera extraoficial, los peritos habrían reconstruido cómo habría sido la mecánica del crimen", señaló el panelista.

Acto seguido, brindó detalles que causaron una fuerte conmoción en el estudio. "Una asfixia mecánica, ahorcamiento, después del abuso. Habría sido desmembrada con cuchillos de cocina. El cuerpo estaba muy dañado con elementos punzantes, algunos de los cuales se encontraron en la habitación limpios porque lavaron la habitación varias veces pero a través de luminol se pudo detectar", relató.

Las declaraciones generaron un clima de profundo impacto en el programa. Visiblemente afectada por la gravedad del caso, Moria Casán expresó su desconcierto ante las circunstancias que rodean el crimen y cuestionó lo ocurrido en el lugar donde habrían sucedido los hechos.

"En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una cosa... Es una película de terror y es difícil de asimilar", manifestó la conductora, reflejando la conmoción que provocó el brutal asesinato de la adolescente.