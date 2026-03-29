Los especiales tatuajes de Jimena Barón: el video con la gran sorpresa a Matías Palleiro y Arturo

Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en padres de Arturo en junio de 2025, formando así una hermosa y soñada familia junto a Momo, el hijo de la actriz con el ex futbolista Daniel Osvaldo.
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La actriz y cantante Jimena Barón mostró en las redes el simbólico que tuvo con su pareja Matías Palleiro y su pequeño hijo Arturo.
Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en padres de Arturo en junio de 2025, formando así una hermosa y soñada familia junto a Momo, el hijo de la actriz con el ex futbolista Daniel Osvaldo.
Desde las redes sociales, la actriz y cantante mostró el domingo la gran sorpresa que le dio a su pareja y su pequeño hijo al hacerse dos mini tatuajes en referencia a ellos.
Desde su cuenta en Instagram, Jimena Barón mostró el momento en que dialogaba con el tatuador y la explicaba la idea que tenía para sus tattoos.
"Son mis hijitos”, explicaba ella al pedirle el nombre Arturo dejajo de Morrison que ya tenía en su piel debajo de uno de sus pechos. Y además agregó: “Me quiero tatuar la inicial del padre de mi hijo. Es el plot twist”.
Jimena Barón explicó que hizo que Matías Palleiro no estuviera presente en ese momento y decidió la letra Q por la forma cariñosa en que lo llama a él.
"Lo mandé acá el shopping, es una sorpresa, me quiero hacer el apodo de él", comentaba entusiasmada y entre risas. E indicó su sorpresa al ver en la sala a a ver a un hombre y una mujer recién llegados desde Israel que se iban a tatuar una significative frase que los marcó de la serie Casi Ángeles.
Pero el momento más emotivo llegó después cuando Jimena les mostró a su pareja y a su hijo la gran sorpresa del tatuaje dedicado a ambos: "Estamos todos", expresó en su posteo en Instagram junto al emoji de un corazón.
Y luego explicó el por qué de ese tattoo a su novio: "El público se renueva (diría Mirtha). Le digo Q a Matías por decirle “cookie” cariñosamente y de “cookie” quedo Q".
Jimena Barón organizó el festejo de cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo, y mostró en las redes sociales la intimidad de la celebración al aire libre.
El evento tuvo lugar de día y al aire libre en un campo que estuvo ambientado con cotillón y Morrison lució su camiseta de Boca Juniors, le cantaron el feliz cumpleaños y hubo un toro mecánico como atracción principal.
Los invitados disfrutaron de un menú sencillo y delicioso donde predominaron como plato principal los panchos y hamburguesas a la parilla, en un día a puro juego, pileta y diversión para todos.
"Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos", indicó emocionada desde las redes la artista.
Y agregó contenta por cómo la pasó su hijo mayor: "No tanto más, que aprendí que es un montonazo. Feliz festejo Momito lindo".