Los especiales tatuajes de Jimena Barón: el video con la gran sorpresa a Matías Palleiro y Arturo

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Jimena Barón explicó que hizo que Matías Palleiro no estuviera presente en ese momento y decidió la letra Q por la forma cariñosa en que lo llama a él.

"Lo mandé acá el shopping, es una sorpresa, me quiero hacer el apodo de él", comentaba entusiasmada y entre risas. E indicó su sorpresa al ver en la sala a a ver a un hombre y una mujer recién llegados desde Israel que se iban a tatuar una significative frase que los marcó de la serie Casi Ángeles.

Pero el momento más emotivo llegó después cuando Jimena les mostró a su pareja y a su hijo la gran sorpresa del tatuaje dedicado a ambos: "Estamos todos", expresó en su posteo en Instagram junto al emoji de un corazón.

Y luego explicó el por qué de ese tattoo a su novio: "El público se renueva (diría Mirtha). Le digo Q a Matías por decirle “cookie” cariñosamente y de “cookie” quedo Q".

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Las fotos del cumpleaños temático y a pura diversión de Momo, el hijo de Jimena Barón

Jimena Barón organizó el festejo de cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo, y mostró en las redes sociales la intimidad de la celebración al aire libre.

El evento tuvo lugar de día y al aire libre en un campo que estuvo ambientado con cotillón y Morrison lució su camiseta de Boca Juniors, le cantaron el feliz cumpleaños y hubo un toro mecánico como atracción principal.

Los invitados disfrutaron de un menú sencillo y delicioso donde predominaron como plato principal los panchos y hamburguesas a la parilla, en un día a puro juego, pileta y diversión para todos.

"Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos", indicó emocionada desde las redes la artista.

Y agregó contenta por cómo la pasó su hijo mayor: "No tanto más, que aprendí que es un montonazo. Feliz festejo Momito lindo".

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